Auf der Horst

In den vergangenen Monaten wurde es sehr ruhig um die Freiwilligenagentur Garbsen. Wegen der Omikron-Welle mussten die Gemeinschaftsprojekte in der Begegnungsstätte am Hérouville-St.-Clair-Platz auf Eis gelegt werden. Ab März werden sich die Gruppen wieder treffen, allerdings an anderen Orten.

Von Impfzentrum verdrängt

Grund für den Umzug ist das Impfzentrum in der Begegnungsstätte am Hérouville-St.-Clair-Platz, das Anfang Dezember eröffnet wurde. Lange war unsicher, wo die Freiwilligenagentur ihre Spiel- und Handarbeitsrunden fortsetzen kann. Dank Kooperationen mit den Kirchengemeinden Willehadi und St. Raphael ist die Suche beendet. Die kostenlosen Veranstaltungen werden nun in den Häusern der beiden Kirchengemeinden stattfinden, die nur wenige Hundert Meter von der Begegnungsstätte entfernt liegen.

Willehadi: Doppelkopf und Handarbeit

Los geht es bereits am Dienstag, 1. März, mit einem Doppelkopfabend. Dieser findet an jedem ersten Dienstag des Monats von 19 bis 21 Uhr bei Willehadi, Orionhof 4, statt. Fragen zum Projekt beantwortet Rainer Schmalstieg unter Telefon (05137) 875422.

An jedem dritten Dienstag des Monats trifft sich bei Willehadi zur gleichen Uhrzeit die Handarbeitsgruppe „Maschenzauber“. Dort stehen Stricken, Häkeln und andere Handarbeiten im Programm. Der erste Termin ist am Dienstag, 15. März. Die Koordinatorin Gudrun Rößler freut sich über jedes neues Gesicht und ist unter Telefon (05137) 875422 erreichbar.

St. Raphael: Spieleabend

In den Räumlichkeiten der Kirchengemeinde St. Raphael am Antareshof 5 findet an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 18 bis 20 Uhr das Projekt „Spielzeit“ statt. Dort werden Spieleklassiker wie Rummikub, Knobeln, Uno oder Halma gespielt. Los geht es unter der ehrenamtlichen Leitung von Tama Behrens am Mittwoch, 9. März.

Zugang nur für Geimpfte

Ganz ohne Corona-Schutz kommt die Garbsener Freiwilligenagentur nicht aus: Während der Veranstaltungen muss eine FFP2-Maske getragen werden. Wer ungeimpft ist, Covid-19-Symptome aufweist oder zuletzt Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person hatte, darf nicht teilnehmen. Zudem werden als Schutzmaßnahme die Kontaktdaten aller Teilnehmenden erhoben.

Von Curdt Blumenthal