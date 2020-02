Havelse

Praktische Hilfe und Unterstützung für den Umgang mit Smartphones und Tablets bietet die Freiwilligenagentur der Stadt Garbsen mit einem Team Ehrenamtlicher immer an jedem zweiten Donnerstag im Monat an. Die nächste Sprechstunde ist am Donnerstag, 13. Februar, von 15 bis 17 Uhr im kleinen Kunstraum des Kulturhauses Kalle, An der Feuerwache 3-5. Das Angebot ist kostenlos.

Das ehrenamtliche Team hat Verstärkung bekommen. Es stehen nun sechs Experten für die Sprechstunde bereit, um die Fragen der Besucher zu ihrem Handy oder Tablet zu beantworten. Die Ehrenamtlichen zeigen auch die Handhabung mit einem Eingabestift, der besonders älteren Menschen das Schreiben auf dem Display erleichtert. Auch alle Fragen rund um WhatsApp, Fotos, Kontaktlisten oder das Installieren von Apps werden beantwortet.

Zur gleichen Zeit ist nebenan das Café Kalle geöffnet, sodass Besucher eventuelle Wartezeiten bei Kaffee und Kuchen überbrücken können.

