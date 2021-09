Auf der Horst

Die ehrenamtlichen Helfer aus der Freiwilligenagentur Garbsen öffnen das Repair-Café wieder. Besucher sind zum ersten Mal nach der Corona-Pause am Dienstag, 14. September, von 17 bis 19 Uhr in der Begegnungsstätte am Hérouville-St.-Clair-Platz willkommen, danach immer am zweiten Dienstag im Monat. Die Reparateure stehen für kleine Arbeiten an Elektrogeräten, Fahrrädern, Textilien und Möbeln zur Verfügung. Werkzeuge und Nähmaschinen sind vorhanden. Kaffee und Kuchen darf es wegen der Corona-Situation noch nicht wieder geben.

Bei großer Nachfrage kann es zu Wartezeiten kommen. Interessenten müssen draußen anstehen. Pro Person kann ein Gerät repariert werden, und pro Gerät darf eine Person die Begegnungsstätte betreten. Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht. Liegt die Inzidenz in der Region Hannover über 35, gilt die 3-G-Regel. Die Dienstleistung der Ehrenamtlichen ist kostenlos. Eine Spende für die Reparaturhilfe ist erwünscht. Fragen zum Projekt beantworten Café-Koordinatorin Renate Premke, Telefon (05131) 51328, und Sabrina Jankowski von der Freiwilligenagentur, Telefon (05131) 707574, E-Mail an freiwilligenagentur@garbsen.de.

Von Markus Holz