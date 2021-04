Garbsen

Die Stadt Garbsen lässt in den nächsten Tagen Pflegearbeiten auf den vier städtischen Friedhöfen ausführen. Dabei wird unter anderem Rasen gemäht und die Standfestigkeit der Grabmale überprüft, kündigt Stadtsprecher Benjamin Irvin an. Diese Kontrollen dienen der Sicherheit und sind gesetzlich vorgeschrieben.

Vor Beginn der Mäharbeiten werden Angehörige gebeten, Gestecke, Blumen und Grabschmuck von den Grabstätten zu entfernen und an den jeweiligen Gedenkstätten auf den Friedhöfen abzulegen. Das gilt für die Rasenreihengräber der Friedhöfe in Auf der Horst (Planetenring 5), Berenbostel (Auf dem Schacht 2a) und Schloß Ricklingen (Lönsweg 2). Grabschmuck, der nicht entfernt wurde, wird von den Mitarbeitern der Servicebetriebe abgeräumt, sagt Irvin.

In Berenbostel wird eine Mauer abgerissen

Auf dem städtischen Friedhof in Berenbostel wird zudem eine Mauer entfernt. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am Montag, 26. April. In den darauffolgenden Wochen wird der Weg in diesem Bereich erneuert.

Fragen zu den Friedhöfen Planetenring und Berenbostel beantworten Mitarbeiter der Stadt Garbsen unter Telefon (05131) 707370, Fragen zu den Friedhöfen in Stelingen und Schloß Ricklingen unter Telefon (05131) 707375.

