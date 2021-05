Fünf Tipps für das verlängerte Pfingst-Wochenende in Garbsen

Garbsen

Das verlängerte Pfingstwochenende steht vor der Tür. Zwar sieht die Wetterprognose nicht ganz so frühlingshaft aus, die Lockerungen der Corona-Regeln und die Öffnung der Außengastronomie dürften dennoch den einen oder anderen nach draußen locken. Und dann gibt es ja auch noch die Aktivitäten, die ohne Einschränkungen, mit viel Abstand und an der frischen Luft möglich sind. Wir geben Tipps und Inspiration.

Tipp 1: Ausflug in den Biergarten

Seit Donnerstag sind die Tische und Stühle rausgeräumt und viele Gastronomen in Garbsen öffnen ihre Terrassen und Biergärten. Wie wäre es mit einem Ausflug etwa zum Sporthof nach Stelingen (Stöckener Straße 6), zum Landhaus am See in Berenbostel (Seeweg 27) oder zum Hotel Bullerdieck nach Frielingen (Bürgermeister-Wehrmann-Straße 21)? Mit einem negativen Testergebnis in der Tasche steht einem Besuch im Biergarten nichts im Weg. Die Gastronomen freuen sich auf die Wiedereröffnung und viele Gäste.

Getestet wird an vielen Stellen in der Stadt. Allerdings sind die meisten Testzentren am Feiertag geschlossen. Hier gibt es eine Übersicht über die Teststationen in Garbsen.

Der Biergarten im Landhaus am See ist wieder geöffnet. Quelle: Ann-Christin Weber (Archiv)

Lesen Sie auch: Notbremse für Hannover fällt: Das ändert sich jetzt bei den Corona-Regeln

Tipp 2: Sonntags-Brunch auf Homeyers Hof zum Mitnehmen

Auch Constanze Buch von Homeyers Hof in Horst bereitet sich auf Gäste vor. Am Montag, 24. Mai, eröffnet sie von 12 bis 19 Uhr die Flammkuchen-Saison mit Original Elsässer Flammkuchen aus dem Feuerwehrauto. Bereits am Sonntag, 23. Mai, gibt es von 10 bis 14 Uhr Brunch auf dem Hof. Der kann mit negativem Corona-Test im Außenbereich eingenommen werde, aber auch bequem für zu Hause abgeholt werden. Eine Bestellung ist nötig unter Telefon (05131) 465107 oder per E-Mail an mail@homeyers-hof.de.

Wie wäre es mit einem leckeren Brunch zum Mitnehmen von Homeyers Hof? Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Tipp 3: Eine Radtour ins Umland

So ein langes Wochenende ist auch eine gute Möglichkeit, um mit dem Fahrrad die Umgebung rund um Garbsen zu erkunden. Auf seiner Internetseite adfc-garbsen-seelze.de macht der ADFC Vorschläge für Touren in unterschiedlichen Längen. 38 Kilometer beträgt zum Beispiel die Garbsener Runde, die einmal über die Dörfer rund ums Stadtgebiet führt. Spannend und nicht allzu lang ist auch die Wald- und Wiesentour in Seelze (19 Kilometer). Vielleicht ist so eine Tour am Wochenende auch die perfekte Vorbereitung für das Stadtradeln, das am 6. Juni startet?

Hier gibt es noch weitere Touren-Tipps ab Garbsen – für Familien- bis Sportfahrer

Tipp 4: Neue E-Scooter testen

Vielleicht sind sie schon aufgefallen – die grün-weißen E-Scooter, die seit dieser Woche an vielen Stellen im Stadtgebiet stehen. Wer die frei herumstehenden Roller nutzen will und so das Stadtgebiet auf neue Weise erkunden möchte, kann sie für einen Euro entsperren. Danach kosten sie 23 Cent pro Minute. Per App kann man den nächsten Standort eines Fahrzeugs ausfindig machen – und auch herausfinden, wo man den E-Scooter nach der Fahrt wieder zulässig abstellen kann. Weitere Informationen zum Anbieter Lime gibt es online auf www.li.me/de.

Garbsen auf neue Art erkunden kann man mit den E-Scootern von Lime, die seit dieser Woche am Straßenrand stehen. Quelle: Fabian Sommer/dpa (Symbolbild)

Tipp 5: Eis essen gehen und neue Eisdiele testen

Auch ohne Sonne und sommerliche Wärme macht Eisessen Spaß. In Altgarbsen (Kampweg 1) hat vor einigen Wochen das Eiscafé Mailand neu geöffnet. Ein Besuch in den Räumen von Waldemar Gross lohnt sich auf jeden Fall. Fast 20 Sorten stehen auf der Karte, und auch die 24 Eisbecher-Varianten gibt es zum Mitnehmen. Geöffnet ist täglich von 10.30 bis 20.30 Uhr. Aber auch die anderen Eisdielen in der Stadt versprechen leckere Sorten und ein bisschen Sommer in der Waffel und im Becher.

Freuen sich auf die Garbsener: Waldemar Gross (rechts) und sein Mitarbeiter Liviu Lupoaica vom Eiscafé Mailand am Kampweg 1. Quelle: Jutta Grätz

Von Linda Tonn