Die Zeit wird langsam knapp: Ab 2025 besteht ein rechtlicher Anspruch auf einen Ganztagsplatz in einer Grundschule, doch in Garbsen kommen die Planungen für den Ausbau nur schleppend voran. Schloß Ricklingen macht nun selbst Tempo, hat sogar einen eigenen Entwurf für einen Neubau: Den hat Architektur-Studentin und Schloß Ricklingerin Farina Boeck jetzt Anwohnern, Eltern sowie Vertretern von Politik und Stadtverwaltung vorgestellt.

Aus Holz soll das neue 2422 Quadratmeter große und aus drei Häusern bestehende Bauwerk sein, mit einem Satteldach aus roten Ziegeln, die sich farblich in den Alten Ortskern mit seinen Backsteinhöfen fügt und – ein Hingucker – über den Rand des Dachs hinunter die Wand des ersten Geschosses bedeckt. Modern und doch traditionell, so hat sich die 26-Jährige in ihrer Masterarbeit die neue Ganztagsgrundschule ausgedacht. Ihr Entwurf ist dabei nicht in Stein gemeißelt, Änderungen sind möglich. Tatsächlich ist es sogar äußert fraglich, ob er jemals umgesetzt wird. Denn das Thema Ganztagsschule steht in Schloß Ricklingen noch ganz am Anfang. Doch der Reihe nach.

Platz für vier Klassenräume – und für Dorfveranstaltungen

Der Entwurf der neuen Grundschule. Quelle: privat

In den drei entworfenen Gebäuden finden Mensa, Schulgebäude und Verwaltungstrakt Platz, wobei die letzten beiden ineinander übergehen und verbunden sind über ein Flachbau mit Dachbegrünung. Spielbereiche, ein Kiosk, eine Werkstatt mit Maschinenraum, einen Therapieraum (um inklusiven Ansprüchen zu genügen) hat Boeck eingeplant. Das Angebot ist üppig. Allerdings ist Platz für nur vier Klassenräume. „Wir haben uns dabei an den eher schwachen Geburtenraten im Dorf orientiert“, erklärt sie. Mit einem weiteren „Differenzierungsraum“ kann auf fünf Klassen aufgestockt werden. Erreichbar ist alles per Fahrstuhl und barrierefrei.

Offen und barrierefrei: So sieht die neue Grundschule in Schloß Ricklingen im Entwurf aus. Quelle: privat

Funktionalität ist immer mit angedacht – so kann die Bibliothek im Erdgeschoss als Ausstellungsraum genutzt, ebenso der Musikraum zu einer Aula mit Bühne umgebaut werden. Überhaupt bietet sich an, die Schule auch für Dorfveranstaltungen oder Versammlungen zu nutzen. „Die Schule soll das neue Zentrum des Orts werden“, so Boeck.

Ein Modell der geplanten Grundschule mit Mensa (r.), Haupt- und Verwaltungsgebäude. Quelle: Simon Polreich

Am Standort könnte das Projekt scheitern

Als Standort hat sie das Grundstück direkt nördlich der Kirche mit dem Eingangsbereich zur Voigtstraße ausgesucht – schräg gegenüber der bisherigen, denkmalgeschützten Grundschule. Im Standort liegt jedoch auch das größte Problem der Umsetzung: Die Kirche hat bislang keine Anstalten gemacht, ihren Grund zu verkaufen. „Einen Termin für ein Gespräch mit dem Kirchenvorstand gibt es schon“, so Hans-Peter Wendorff vom DTV, der zu dem Termin eingeladen und die Präsentation anmoderiert hatte. Vielleicht könne man mit dem tollen Entwurf in der Tasche den Kirchenvorstand überzeugen. Viel Zeit sei jedenfalls nicht mehr. „2025 kommt schneller als man denkt.“

Das konnte auch Schuldezernentin Monika Probst unterschreiben, die den Entwurf und die „Liebe zum Detail“ ausdrücklich lobte. Neun Ganztagsschulen habe die Stadt noch zu planen, sagte sie. Voran geht es dabei nur wenig. „Die Bedarfe sind da – wir rechnen damit, dass 80 Prozent aller Eltern einen Betreuungswunsch haben. Bislang können wir aber nur 50 Prozent in Ganztagsschulen und Hort betreuen. Das ist auch allen Schulleitungen bewusst.“ Genaue Konzepte gebe es aber noch nicht, oft fehlten zudem klare Signale der Schulleitungen, ob man überhaupt zur Ganztagsschule werden will – so auch in Schloß Ricklingen.

Aber auch zwischen den Verwaltungsebenen wird gebremst: „Das Land muss noch die Bezahlung der Hort-Betreuung klären“, so Probst. „So lange hängt unsere eigens gegründete Arbeitsgemeinschaft rechtlich in der Luft.“ Doch sie versprach: „Es wird ein Konzept geben. In der nächsten Periode muss sich der Rat definitiv mit Ganztagsgrundschulen beschäftigen.“

