„Ich bin noch immer am Zählen, fast täglich gehen weitere Spenden ein“, sagt Rebekka Hinze vom Stadtkirchenverband Hannover und meint damit den Erlös der Zehn-Kilometer-Challenge „Garbsen läuft“. Mehr als 50 Sportler waren im Juli bei der zweiten Auflage des Wettkampfs angetreten, mehr als 60 sogenannte Supporter hatten jeweils auf einen der Läufer gewettet und geschätzt, in welcher Zeit er die zehn Kilometer bewältigt. Und mehr als 1600 Euro sind bereits zusammengekommen.

In diesem Jahr unterstützen die Sportler und ihre Wettpaten das Projekt Trampolino vom Diakonischen Werk. Das Projekt stärkt Kinder, deren Eltern psychisch krank sind.

Ob wie Pastor Peter-Christian im niederländischen Texel, Bäckereichef Marco Langrehr am Maschsee in Hannover oder Ivo Bergmann aus Berenbostel auf seiner Lauftour rund um die Garbsener Seen: Die Läufer sammelten ihre Kilometer an unterschiedlichen Orten. Auch alle fünf Garbsener Bürgermeisterkandidaten hatten sich beteiligt. Parallel zu dem Lauf absolvierten die Jahrgänge fünf und sechs des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) mit über 60 Staffeln eine Fünf-Kilometer-Challenge.

Marian Bunte siegt mit 34,75 Minuten

Schnellster Läufer ist mit 34,75 Minuten Marian Bunte, Platz zwei geht mit Sabrina Geermann an die schnellste Frau. Zehntklässler Simo Ziebs verteidigt seinen Titel bei den Junioren und kommt in Gesamtrangliste auf Rang vier. Das Team „Die freshen Raben“ ist mit 19 Minuten die schnellste Schulstaffel des GSG. Den besten Tipp gaben Nora und Stephan Goldschmidt auf ihren Läufer ab und lagen am Ende nur um 0,03 Sekunden daneben.

Weitere Infos und alle Bilder gibt es auf willkommen-in-garbsen.de/projekte/challenge.

Organisatorin Hinze will den Lauf auch für 2022 planen. „Am 9. und 10. Juli 2022 geht es wieder auf die Zehn-Kilometer-Distanz“, sagt sie. Dann soll es möglichst auch eine gemeinsame Veranstaltung mit allen Teilnehmern geben.

Treffen sich nach der Zehn-Kilometer-Challenge und vor dem Bürgermeister-Talk des Kulturnetzwerks Garbsen: die Teilnehmer Björn Tegtmeier (von links), Challenge-Organisatorin Rebekka Hinze, Ahmet Cagli, Monika Probst, Darius Pilarski und Claudio Provenzano. Quelle: privat

Von Jutta Grätz