Garbsen

Bäume und Sträucher, die auf Nachbargrundstücke reichen, zu hohe Hecken, bellende Hunde, Ärger um ständig belegte Parkplätze: Das sind die Themen, mit denen sich die vier Garbsener Schiedsleute regelmäßig befassen müssen. Sie werden eingeschaltet, bevor es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Seit ein paar Wochen komplettiert Friedrich Seegers aus Garbsen-Mitte das Quartett der Ehrenamtlichen. Die anderen Streitschlichter sind Kristiane Seidel, Georg Müller und seit Herbst 2020 Holger Diener. 

Die Stadt Garbsen hatte im vergangenen Jahr Nachfolger für zwei der Ämter gesucht, da die langjährigen Schiedsmänner Steffen Kloss und Ahmet Mutlu ihre Ämter aufgegeben hatten. Die Schiedsleute werden für jeweils fünf Jahre gewählt und von der Stadtverwaltung, dem jeweiligen Ortsrat und vom Amtsgericht Neustadt bestätigt.

Streitschlichtung ist Pflicht

Um Gerichte zu entlasten, müssen Konfliktparteien vor einer Klage beim Amtsgericht Neustadt bei einer ehrenamtlichen Schiedsperson eine Einigung gesucht haben. Das sieht die sogenannte obligatorische Streitschlichtung vor. Meistens enden diese Treffen erfolgreich. So hat Georg Müller, dienstältester Schiedsmann in Garbsen, in elf Jahren 31 Fälle verhandelt. „Und die meisten haben mit einer Einigung geendet“, sagt der 66-jährige Osterwalder.

Dadurch entlasten die Schiedsleute mit ihrer Arbeit die Gerichte. Denn das Schiedsverfahren geht in der Regel schneller und ist mit Gebühren bis zu 50 Euro für beide Parteien gemeinsam deutlich günstiger als Gerichtsprozess. „Und vor Gericht gibt es Verlierer und Gewinner“, sagt Kristiane Seidel. „Bei uns Schiedsleuten wird ein Konsens herbeigeführt.“

Treffen auf neutralem Boden

Die Gebiete der vier Schiedsleute orientieren sich an den Zuständigkeitsbereichen der Ortsräte: Müller ist für die Stadtteile Osterwald und Heitlingen verantwortlich, Seegers Bezirk erstreckt sich von Garbsen-Mitte über Altgarbsen und Auf der Horst bis nach Havelse, Diener betreut die Stadtteile Berenbostel und Stelingen. Schiedsfrau Seidel kümmert sich um Fälle aus Frielingen, Schloß Ricklingen Horst und Meyenfeld.

Es ist eine Voraussetzung, dass die Streitschlichter im betreffenden Schiedsamtsbezirk wohnen. Georg Müller ist gut vernetzt im Ort. Er ist bei den Schützen und der Feuerwehr. Dennoch trifft der ehemalige Bedienstete der Bundeswehr die Parteien im Rathaus – „auf neutralem Boden“, wie er sagt. „Wir versuchen, die streitenden Personen zusammenzubringen und suchen in einem Gespräch nach einer einvernehmlichen Einigung.“ Diese sei dann bindend für die nächsten 30 Jahre.

Wenn es um Geschick bei Verhandlungen geht, bewegt sich Kristiane Seidel auf sicherem Terrain. Die 74-Jährige Frielingerin war viele Jahre Leiterin der Orientierungsstufe in Berenbostel und hat sich nach ihrer Pensionierung im Täter-Opfer-Ausgleich in Bremen engagiert. „Ich möchte etwas für die Gesellschaft tun“, sagt sie. „Meine Motivation heißt Frieden stiften.“

„Schlichten ist besser als richten“

Holger Diener hat sich im vergangenen Jahr auf die Ausschreibung der Stadt Garbsen beworben. Der Wirtschaftsjurist arbeitet selbst in der Bauverwaltung der Stadt. „Ich habe schon immer gern für das Gemeinwohl eingesetzt und mich ganz kurzfristig für das Amt entschieden“, sagt der 53-Jährige, der bereits ehrenamtlich im Bezirksamt Herrenhausen/Stöcken tätig war.

Das Leitmotiv ist bei allen Vieren gleich: „Schlichten ist besser als richten“. Vor allem zuhören müsse man können, sagt Seidel. „Damit kann man schon eine Menge Dampf aus dem Kessel lassen.“ Für viele der Anrufer sei es wichtig, sich einmal aussprechen zu können. „Manchmal wird auch geweint und es werden auch andere Sorgen angesprochen, die gar nichts mit dem eigentlichen Fall zu tun haben“, berichtet Seidel.

Man brauche als Schiedsperson vor allem einen „gesunden Menschenverstand“, sagt Diener. Allerdings werden die Ehrenamtlichen jährlich auch in Grundzügen des Straf-, Zivil- sowie Nachbarschafts- und Mietrechts fortgebildet.

Mehr Konflikte in der Corona-Zeit?

Ob die Corona-Pandemie ihre Arbeit verändert habe? „Wir haben nicht mehr Fälle als sonst“, sind sich Diener und Müller einig. Seidel dagegen hat mehr Anrufe bekommen. „Viele Menschen sind in diesen Zeiten besonders angespannt“, hat sie beobachtet. „Und sie sind wegen der Kontaktbeschränkungen und der aktuellen Ausgangssperre viel mehr zu Hause als sonst.“

Meist geht es um zwischenmenschliche Differenzen, die schon lange bestehen, so die Schiedsleute. Oft brauche es dann nur einen kleinen Anlass und die Situation spitze sich zu. Und da würde auch schon mal laut geschrien und beleidigt. Auch darüber, ob die Hecke nun drei Meter hoch oder nur 1,80 Meter hoch sein dürfe.

Treffen im Rathaus fehlen aktuell

Eines habe die Pandemie aber schon verändert. „Wegen der Pandemie können wir derzeit unseren Raum im Rathaus nicht nutzen“, sagt Seegers. „Wir können uns mit dem Antragsteller nicht treffen, geschweige denn einen Antrag ausfüllen.“ Das belaste die Arbeit, die auf persönlichem Gespräch und ruhiger Atmosphäre basiere, schon sehr. Zurzeit laufe alles telefonisch.

Info: Weitere Informationen und die Kontaktdaten der Schiedsleute gibt es im Internet auf www.garbsen.de.

Von Jutta Grätz