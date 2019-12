Altgarbsen

Am 25. Dezember ist in der Deisterstraße in Altgarbsen gegen 19 Uhr ein Adventskranz in Brand geraten. Dieser konnte Polizeiangaben zufolge schnell gelöscht werden – und zwar durch die 100-jährige Besitzerin. Sie wurden allerdings wegen Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus nach Neustadt gebracht. Ein größerer Schaden entstand nicht.

Von Linda Tonn