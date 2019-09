Berenbostel

Bislang unbekannte Täter haben an der Fockestraße in Berenbostel eine Garage aufgebrochen und ausgeräumt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Geschädigte am Sonnabend gemeldet. Das Garagentor war gewaltsam geöffnet worden, die Diebe nahmen acht neuwertige Reifen mit.

Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Den Tatzeitraum grenzt die Polizei auf die Zeit von Dienstag, 10. September, 13 Uhr, bis Sonnabend, 14. September, 10.40 Uhr, ein.

Von Linda Tonn