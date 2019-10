Garbsen-Mitte

Konzentriert setzt die achtjährige Daniah Fuß um Fuß auf die bunten Trittsteine der Kletterwand in der IGS. „Zieh dich kräftig hoch“, rät ihr Jacob Werschke vom Verein CAN. In nur wenigen Minuten klettert das Mädchen in waghalsige sieben Meter Höhe, gesichert durch ein Seil. „Geschafft“, jubelt Daniah laut, als sie wieder auf dem Hallenboden steht. Den schweren Kurs mit allen Trittsteinen habe sie noch nie bewältigt, sagt die Grundschülerin aus Osterwald – sichtlich stolz.

Doch nicht „höher, schneller, weiter“ stehen bei der achten Garbsener Sportfestwoche im Vordergrund, sondern der Spaß und gemeinsamer Sport. 120 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren sind diesmal dabei. „Etwas weniger als beim Teilnehmerrekord von 150 im vergangenen Jahr, sagt Stefan Pape, Organisator und Schulsozialarbeiter bei der Stadt. „Da waren wir aber auch an der absoluten Teilnehmerobergrenze.“

Zur Galerie Parkour, Boxen, Klettern und Leichtathletik: Bei der achten Garbsener Sportfestwoche stehen Spaß und gemeinsamer Sport im Vordergrund. 120 Kinder testen noch bis Freitag Sportarten in der IGS.

Neues ausprobieren ist das Ziel

Egal ob beim Klettern, beim Parkour, Boxen oder Leichtathletik: Neues ausprobieren ist das Ziel der Sportfestwoche. Täglich von 9 bis 15 Uhr und noch bis Freitag können die Kinder in den acht Sporthallen der IGS eine Vielzahl an Disziplinen testen – vom Ballsport über Artistik bis zum Judo, Jiu Jitsu und Turnen. Die Stadt kooperiert dafür mit dem Garbsener SC, dem TSV Horst, dem SC Budokwai, der TG Schloß Ricklingen, dem Garbsener Jugendvarieté Tänzer, Träumer und Artisten, dem TK Berenbostel sowie dem Verein CAN.

In Sporthalle D trainieren Norwin (9) und Elia (8) am Boxsack. Stolz ziehen sie den Kopfschutz an, den ihnen Trainer Ibrahim Menadjclio reicht. „Linke Hand vor, rechte Hand vor, Ducken, Grundstellung und Tänzeln nicht vergessen“, sagt er. Der Sportler war selbst 1993 französischer Boxweltmeister. Er ist nicht der einzige Profi unter den Trainern: Beim Parkour gibt Paul Mateo von den Monkey Movements den Kindern Tipps. Bei den Leichtathleten überspringt die 15-Jährige Hochspringerin Melina Schröder vom GSC mit Leichtigkeit die 1.60 Meter und zeigt den Kinder, wie es geht. „Es kommt auf die Körperspannung an –und auf die Laufkurve.“ Sie ist schon wiederholt bei den Deutschen Meisterschaften angetreten.

„Die Sportfestwoche macht super viel Spaß“, sagt die zehnjährige Samantha, als sie sich in der Pause mit Bananen und Mineralwasser stärkt. „Mein Favorit ist das Trampolinspringen beim TKB – es ist ein tolles Gefühl, so hoch in der Luft zu sein.“

11.000 Euro investiert die Stadt für die Sportfestwoche

„Für Sportvereine ist die Woche eine tolle Gelegenheit, sich zu präsentieren und für sich zu werben", sagt Schulsozialarbeiter Pape. 11.000 Euro lässt sich die Stadt die Sportfestwoche kosten.„Die sind komplett aus dem Budget der Schulsozialarbeit“, sagt Pape. Der größte Posten seien die Honorare. Das Angebot sei viel mehr als Sport und Freizeitbeschäftigung. „Kinder aus allen Stadtteilen geben an der Tür zu Turnhalle ihre Herkunft ab“, sagt Pape. „Das ist hundertprozentige Integrationsarbeit.“

Zum Abschluss am Sonnabend, 12. Oktober, feiern alle Teilnehmer gemeinsam im Hallenbad am Planetenring. Eine Anmeldung für die nächsten Tage ist noch möglich bei der städtischen Abteilung für Jugend und Integration unter Telefon (05131) 707572. Mitzubringen ist eine Einverständniserklärung der Eltern. Die Teilnahme kostet pro Tag 10 Euro.

Hallenbad schließt am Sonnabend ab 14 Uhr Die Garbsener Sportfestwoche endet am Sonnabend, 12. Oktober, 14 bis 17 Uhr, im Hallenbad am Planetenring im Stadtteil Auf der Horst. Daher das Hallenbad dann geänderte Öffnungszeiten. Ab 14 Uhr ist es für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Die Sauna ist davon nicht betroffen und hat bis 17 Uhr geöffnet. jgz

Von Jutta Grätz