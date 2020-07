Berenbostel

Die Entscheidung ist endgültig gefallen: 13 Eichen an der Straße Im Fuchsfeld in Berenbostel werden im Herbst gefällt. Dafür hat sich der Rat der Stadt Garbsen bei seiner Sitzung am Montagabend mit großer Mehrheit ausgesprochen. Fast alle Lokalpolitiker stimmten dem Vorhaben der Verwaltung zu, lediglich drei enthielten sich. Stadtbaurat Frank Hauke hatte das Vorgehen bereits im Vorfeld als „alternativlos“ bezeichnet. Die Bäume sollen für einen 1,4 Meter breiten Regenwasserkanal weichen. Der führt künftig vom geplanten Baugebiet Berenbostel-Ost zu einem bestehenden Regenrückhaltebecken.

Zuletzt hatten sich mehrere Anwohner darüber beklagt, dass die ortsprägenden Eichen für das Bauvorhaben weichen müssen. Deswegen bat Gunther Koch ( CDU) als Ortsbürgermeister für Berenbostel und Stelingen die Stadtverwaltung und die Stadtentwässerung um einen Ortstermin am Gelände des Tennisvereins Im Fuchsfeld. Dabei fragte er Hauke, ob nicht ein anderer Trassenverlauf denkbar sei, um die Bäume zu retten.

Stadtbaurat Frank Hauke (links) und Anja Heinz von der Stadtentwässerung zeigen ein Bild des 1,40 Meter breiten Kanalrohrs. Quelle: Gerko Naumann

Das verneinte der Stadtbaurat. Zu seinem Bedauern sei der geplante Eingriff in die „wunderschöne Landschaft“ notwendig. Die Trasse führe auf kürzestem Weg zum Rückhaltebecken und verlaufe zudem auf einer Fläche, die der Stadt bereits gehört. Deshalb sei es auch die finanziell günstigste Lösung.

Baubeginn für Berenbostel-Ost soll sich nicht verzögern

Hauke verwies mehrfach auf die Baumschutzrichtlinie der Stadt Garbsen. „Wir versuchen bei jedem Bauvorhaben, so viele Bäume wie möglich zu erhalten. Deshalb gehen wir auch an dieser Stelle behutsam und sensibel vor“, versprach er. Ohne die Bäume zu fällen, könne aber der Bau des Kanals nicht beginnen. Und das wiederum würde unmittelbar zu Verzögerungen beim größten Wohnbauprojekt Garbsens führen. In Berenbostel-Ost sollen auf einer 24 Hektar großen Fläche bis zu 1175 Wohnungen entstehen. Als Ersatz für die gefällten Bäume werden 13 neue Eichen und acht Ebereschen zwischen Stelingen und Heitlingen gepflanzt, kündigte Hauke an.

Ortstermin unter den Eichen: Politiker, Verwaltungsmitarbeiter und Angestellte der Stadtentwässerung treffen sich Im Fuchsfeld in Berenbostel. Quelle: Gerko Naumann

Ortsbürgermeister Koch war eines der drei Ratsmitglieder, die sich bei der anschließenden Abstimmung enthielten. Nach der Sitzung übte er sich in Diplomatie: „Wir haben wirklich versucht, eine andere Lösung zu finden“, versicherte er. „Aber manchmal muss man sich leider den vorhandenen Gegebenheiten beugen.“

Von Gerko Naumann