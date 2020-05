Berenbostel

Die Stadtentwässerung Garbsen (SEG) plant den Bau eines neuen Regenwasserkanals in Berenbostel. Das Betonrohr soll vom bereits bestehenden Regenrückhaltebecken Im Kolke über das Fuchsfeld bis in das zukünftige Wohnbaugebiet Berenbostel-Ost verlaufen. Diese Strecke ist rund 900 Meter lang. Der Kanal, der ab Oktober gebaut wird, soll das gesamte Oberflächenwasser aus diesem Gebiet ableiten.

Damit die Leitung an der Straße Im Fuchsfeld verlegt werden kann, müssen dort 13 Eichen gefällt werden. Das kündigte Stadtbaurat Frank Hauke an. Die Bäume stehen nahe der Anlage des Tennisvereins Berenbostel.

Stadtbaurat Frank Hauke hat das Projekt beim Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung im Rathaus vorgestellt. Quelle: Jutta Grätz

Hauke : „Strecke ist alternativlos“

Die Trasse sei wegen wirtschaftlicher Aspekte und fehlender Fläche alternativlos, sagte Hauke. „Wir haben versucht, den kürzesten, günstigsten und technisch am besten machbaren Weg zu wählen.“

Westlich des Weges stehen 20 weitere Eichen, die während der Bauzeit geschützt werden sollen und erhalten bleiben, so Hauke.

Die Stadt will die 13 ortsprägenden Eichen im Stadtgebiet ersetzen. Es sei geplant, an der Straße Zur Sägemühle zwischen Stelingen und Heitlingen 13 Eichen und zusätzlich acht Ebereschen als Ausgleich zu pflanzen, so der Stadtbaurat.

„Wer Wohnungsbau in dieser Dimension will, muss dem zustimmen“, sagte Günther Petrak, Vorsitzender Garbsener Unabhängigen bei der Abstimmung im Umweltausschuss. „Wer das eine will, muss das in andere in Kauf nehmen“, sagte Dirk Grahn von den Garbsener Grünen.

Der neue Regenwasserkanal in Berenbostel soll in der Mitte zweier Wege verlaufen, die Bäume rechts und links sollen stehen bleiben. Quelle: Jutta Grätz

Von Jutta Grätz