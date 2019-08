Auf der Horst

Im vergangenen Jahr wurden der Polizei in Garbsen 169 Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet. „Das sind die polizeilich bekannten Fälle, die Dunkelziffer ist noch viel höher“, sagt Sarah Ogiermann. Die Sozialarbeiterin berät in der Beratungsstelle der AWO am Planetenring 10 Mädchen und Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Bislang standen die Mitarbeiter der AWO Region Hannover nach telefonischer Vereinbarung zur Verfügung. Ab Dienstag, 6. August, von 10 bis 12 Uhr, wird wöchentlich im Mädchen- und Frauenzentrum eine offene Sprechstunde angeboten. Der Eingang führt über die Skorpiongasse.

Offene Sprechstunde ohne Anmeldung

„Der erste Anruf ist oft ein Hemmnis für die Betroffenen – zu einer offenen Sprechstunde können sie dagegen ohne Anmeldung kommen“, sagt Beraterin Ogiermann. Der Bedarf in der Stadt sei groß und häusliche Gewalt nach wie vor ein Tabuthema – vor allem in der Partnerschaft. Die 28-Jährige empfängt die Frauen in einem gemütlich eingerichteten Raum. Die Frauen sollen sich in der entspannten Atmosphäre wohlfühlen und offen reden können.

Ziel der Beratung ist es, die Frauen in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten. „Und die Beratung ist der erste Schritt dazu“, sagt Ogiermann. Viele Frauen befänden sich in einer emotionalen Zwickmühle. Einerseits hätten sie die Hoffnung, dass die Männer wieder liebevoller werden, andererseits hätten sie Angst vor ihnen. Oftmals käme die finanzielle Abhängigkeit hinzu, die eine Trennung erschwere, so Ogiermann. „Uns fehlen einfach bezahlbare Wohnungen in der Region Hannover.“

Frauen unterstützen und begleiten

Wie sie Ratsuchenden weiterhelfe, sei unterschiedlich, so die Sozialarbeiterin. Manche Frauen wollten sich zunächst nur informieren, andere hätten bereits den Entschluss gefasst, sich von ihrem gewalttätigen Partner zu trennen. „Ich versuche, die Frauen dort abzuholen, wo sie stehen“, sagt Ogiermann. Sie unterstützt und begleitet die Betroffenen auf ihrem Weg. Diese können einen sogenannten Gewaltschutzantrag stellen, damit der Mann aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen müsse. Der Antrag werde in einem Eilverfahren vom Gericht entschieden. Möglich sei auch der Gang in ein Frauenhaus, um Schutz für sich und die Kinder zu finden, sagt Ogiermann.

Jede vierte Frau ist betroffen

„Jede vierte Frau in Deutschland erlebt Gewalt in einer Beziehung“, so die Beraterin. „Dabei spielen soziale Schicht oder Religionszugehörigkeit keine Rolle.“ Fest stehe allerdings, dass die Wiederholungsgefahr groß sei, sobald ein Partner oder Angehöriger einmal gewalttätig geworden sei. Manche Frauen seien aber noch nicht zu einer Trennung bereit. Die Beratung könne helfen, die eigene Situation zu klären. „Viele befinden sich in einem Teufelskreis aus Gewalt und Versöhnung, die schon zur Normalität geworden sind“, sagt Ogiermann.

Die Beraterin appelliert auch an das Umfeld der Betroffenen, nicht wegzuschauen. „In die Beratung können auch Menschen kommen, die häusliche Gewalt in ihrem Umfeld beobachten und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen“, sagt sie.

