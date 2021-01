Garbsen

2021 wird sich Garbsen weiter verändern: Neue Häuser und Wohnungen können bezogen werden, das neue Familien- und Freizeitbad in Berenbostel wird fertig, die Kita Murmelstein öffnet, und an der B6 entsteht mit der L’Osteria ein neues gastronomisches Angebot. Das und mehr wird 2021 in der Stadt wichtig.

Trinkwasser wird teurer

Weil das Land ab 2021 doppelt so viel Geld für die Trinkwassergewinnung verlangt, erhöht der Wasserverband Garbsen-Neustadt den Preis zum 1. Januar um 4,57 Prozent. Damit steigt er von 1,75 Euro pro Kubikmeter um 8 Cent auf 1,83 Euro pro Kubikmeter. Der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Person liegt im Verbandsgebiet bei 45,6 Kubikmetern pro Jahr, das sind 125 Liter am Tag. Nach der Preiserhöhung kommen jährlich im Durchschnitt etwa 4 bis 5 Euro dazu.

Anzeige

Der Trinkwasserpreis steigt ab dem 1. Januar von 1,75 Euro pro Kubikmeter um 8 Cent auf 1,83 Euro pro Kubikmeter. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Neues Schwimmbad öffnet im Sommer

Am 21. Juli 2021 soll es so weit sein: Schon mehrfach hat Bürgermeister Christian Grahl angekündigt, dass er dann gemeinsam mit den Garbsenern in die Becken des neuen Familien- und Freizeitbades in Berenbostel springen wird. Die Bauarbeiten sind im Zeitplan – jetzt muss nur die Corona-Pandemie so weit eingedämmt werden, dass eine Eröffnung möglich ist. 5,7 Millionen Euro hat die Stadt Garbsen in den Neubau des Schwimmbads investiert.

Der Blick vom Turm der Badeaufsicht zeigt, wie groß das Gelände des Badeparks in Berenbostel ist. Am 21. Juli 2021 will Bürgermeister Christian Grahl hier ins Wasser springen. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Kita Murmelstein zieht in den Neubau

Auf 3600 Quadratmetern entsteht derzeit am Habichthorst im Stadtteil Auf der Horst der Neubau für die Kita Murmelstein. 30 Krippen- und 100 Kita-Kinder sollen dort ab August 2021 einziehen. „Die Einrichtung wird neben schönen, hellen Gruppenräumen alles bieten, was man von einer modernen Kita erwartet“, sagte Projektleiterin Zina Blume beim Richtfest Ende Oktober 2020. Das alte Gebäude der Kita am Talkamp ist nicht mehr zeitgemäß. Der 4,9 Millionen Euro teure Neubau bietet zwar 17 Krippenplätze mehr als der Altbau, allerdings auch 34 Kindergartenplätze weniger.

17 Krippenplätze kommen durch den Neubau der Kita Murmelstein dazu, allerdings fallen auch 34 Kindergartenplätze weg. Die Eröffnung ist für Sommer 2021 geplant. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

Hallenbad am Planetenring wird umgebaut

Mit Geld aus dem Förderprogramm des Landes will die Stadt Garbsen im nächsten Jahr das Hallenbad am Planetenring umfangreich sanieren. Die Ausstattung ist teilweise fast 50 Jahre alt und muss dringend erneuert werden. Die Kosten werden auf 6 Millionen Euro geschätzt. Die Mängelliste ist lang: Heizung, Lüftungsanlagen und die Beleuchtung haben etwa ihre veranschlagte Nutzungsdauer schon überschritten. Auch Duschen und Umkleiden sollen attraktiver werden.

Lesen Sie auch: Deshalb stimmt der Rat schon wieder für die Sanierung des Hallenbads

Für die Sanierung des Hallenbads am Planetenring hofft die Stadt Garbsen auf Fördergeld vom Land Niedersachsen. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

L’Osteria bei Möbel Hesse öffnet

Ab Juni 2021 gibt es in Garbsen an der B6 Pizzen in Übergröße. Die Bauarbeiten für das Restaurant L’Osteria haben im November 2020 begonnen – innerhalb von nur 24 Wochen soll alles fertig sein. Auf 2500 Quadratmetern Grundstück sollen rund 400 Gäste Platz finden – es gibt 225 Sitzplätze im Innen- und Barbereich sowie rund 160 Plätze auf der Terrasse. 3,5 Millionen Euro investiert Robert Andreas Hesse, Geschäftsführer des gleichnamigen Möbelhauses, in das Vorhaben.

3,5 Millionen Euro investiert Robert Andreas Hesse (links) in das Vorhaben. Quelle: Rainer Droese (Archiv)

Leinestraße in Stelingen bekommt Gehweg

Ortsrat und Anwohner fordern ihn schon lange, die Stadt Garbsen plant ihn konkret seit 2012: Der Gehweg an der Leinestraße soll noch in diesem Jahr gebaut werden. Er soll für mehr Sicherheit für Fußgänger und Rad fahrende Kinder sorgen. Sofern es die Witterung zulässt, soll im März oder April mit den Bauarbeiten begonnen werden, heißt es von der Stadtverwaltung. Das Vorhaben kostet 713.000 Euro, Anlieger tragen keine Kosten mehr.

Lesen Sie auch: In Garbsen entstehen bis 2024 bis zu 1250 neue Wohnungen

An der Leinestraße in Stelingen zwischen Zehntweg und Weidenkamp soll ein Geh- und Radweg entstehen - das fordern Ortsrat und Anwohner seit mehr als acht Jahren. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Baustart in der Neuen Mitte

Das Baugebiet an der Europaallee soll in diesem Jahr Gestalt annehmen: 230 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sind derzeit in Garbsen-Mitte in Vorbereitung. Investor Theo Gerlach teilte mit, dass mit einem Baustart „frühestmöglich“ im Frühjahr 2021 gerechnet werden könne. 115 Wohnungen sollen dann bist 2022 fertig sein, die andere Hälfte bis 2024.

Theo Gerlach plant 230 Wohnungen an der Europaallee, Ecke Meyenfelder Straße. Quelle: Christian Alles für www.homebase2.com

Wer wird neuer Bürgermeister?

Eine der entscheidendsten Veränderungen für Garbsen wird die Bürgermeisterwahl im September bringen. Nachdem der amtierende Bürgermeister Christian Grahl (CDU) im August 2020 mitgeteilt hatte, nicht wieder anzutreten, ist alles offen. Eine Kandidatin steht auch schon fest: Im Oktober 2020 schickte die CDU die parteilose Sozialdezernentin Monika Probst ins Rennen.

Das Rennen um die Nachfolge von Bürgermeister Christian Grahl ist noch offen. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Von Linda Tonn