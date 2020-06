Garbsen-Mitte

Die Polizei in Garbsen hat in der Nacht zu Montag einen 23-Jährigen festgenommen. Der Mann aus Marienwerder hatte gegen 1.10 Uhr einen Stein auf ein Polizeiauto geworfen, das vor der Wache an der Meyenfelder Straße stand. An dem Fahrzeug entstanden Kratzer und Dellen, auch das Blaulicht auf dem Dach wurde beschädigt. Polizisten in der Wache hörten, wie der Stein aufprallte. Zudem gab es einen Augenzeugen. Mit dessen Hilfe konnten die Ermittler den Randalierer, der auf einem Fahrrad flüchtete, wenig später in der Nähe der Wache verhaften.

Schaden beträgt 5000 Euro

Den Schaden am Fahrzeug beziffern die Ermittler auf rund 5000 Euro. Als Motiv gab der Täter einen grundlegenden Hass auf die Polizei an. Er wurde wieder entlassen, nachdem die Beamten seine Personalien aufgenommen hatten. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Von Gerko Naumann