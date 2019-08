Auf der Horst

Die Polizei hat am Dienstag in einer Wohnung in der Straße Auf der Horst mehrere Waffen sowie Munition sichergestellt. Gegen 16.45 Uhr hatte sich eine Nachbarin gemeldet, weil ein junger Mann aus seinem Fenster mehrfach mit einer Pistole in die Luft geschossen hatte. Daraufhin wurde das Haus von der Polizei umstellt.

Auf dem Balkon der betreffenden Wohnung befanden sich die Eltern des 23-jährigen Täters sowie zwei Kleinkinder, jedoch nicht der Beschuldigte. In der Wohnung fanden die Beamten eine Luftdruck- und eine Schreckschusspistole samt Munition. Der 57-jährige Vater des Schützen gab an, dass diese ihm gehören würden. Als der 23-jährige Täter kurze Zeit später eintraf, gab er die Tat sofort zu. Er übergab der Polizei die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole.

Gegen den Beschuldigten sowie dessen Vater wurden Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Von Linda Tonn