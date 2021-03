Altgarbsen

Mitarbeiter in einem Geschäft in der Mozartstraße in Altgarbsen haben am Sonnabend einen 28-Jährigen beim Stehlen erwischt. Wie die Polizei mitteilte, fiel ihnen gegen 16.40 Uhr auf, dass der Mann verschiedene Lebensmittel in seinen Rucksack steckte. Als er darauf angesprochen wurde, kam es zu einem Gerangel, bei dem zudem eine unter dem Pullover versteckte Alkoholflasche zu Boden fiel.

Als die Polizei ankam, beleidigte der 28-Jährige die Beamtinnen und Beamten lautstark. Bei einer Durchsuchung fanden sie ein Küchenmesser in seiner Jacke. Die Kontrolle der Personalien ergab, dass der Mann schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist und über keinen festen Wohnsitz verfügt.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ordnete eine Unterbringung im Polizeigewahrsam an. Am Sonntag wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt, der ihn nach der Anhörung auf freien Fuß entließ. Gegen den 28-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Beleidigung gestellt.

Von Linda Tonn