Garbsen-Mitte

Kurz vor dem Einkauf im Shopping Plaza noch einen Schnelltest machen im Testzentrum direkt neben dem Schuhgeschäft – das reicht jetzt nicht mehr. Denn seit Sonntag gilt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung – und damit treten neue Regeln in Kraft. So haben im Handel nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Was sagen Einzelhändler und Kunden in Garbsen dazu? Wir haben uns im Shopping Plaza umgehört – ein Stimmungsbild.

„Es ist alles besser, als im Lockdown geschlossen zu haben“, sagt Majid Sadr, Geschäftsführer des Bekleidungsgeschäfts Brooxx, und in seiner Stimme schwingt eine Mischung aus Ärger und Resignation. Der Unternehmer steht neben dem Stehtisch im Eingangsbereich des Geschäfts, kontrolliert und scannt das digitale Impfzertifikat einer Kundin, lässt sich den Personalausweis zeigen. „90 Prozent aller Kunden haben ihre Nachweise auf dem Handy“, sagt er, „Aber der Aufwand für uns Einzelhändler ist trotzdem enorm.“ Eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter muss Sadr für die Kontrollen zusätzlich einplanen.

„Pandemie verändert das Konsumverhalten“

Verständnis für die 2G-Regel im Einzelhandel hat er nicht. „Diese Regelung ist nicht angemessen angesichts der hier in der Region eher moderaten Inzidenzen“, sagt er. Es gebe zudem keine Belege für ein erhöhtes Infektionsrisiko beim Einkaufen. „Warum werden hier Menschen, die nicht geimpft sind, vom Einkauf ausgeschlossen – und das ausrechnet vor Weihnachten?“, fragt er sich. Und völlig unverständlich sei, dass noch nicht einmal negativ Getestete Zutritt zum Einzelhandel haben, so Sadr, der selbst bereits zum dritten Mal geimpft ist.

Sorgen macht er sich auch um die Zukunft des Einzelhandels. „Die Pandemie hat das Konsumverhalten der Kunden völlig verändert und vielfach in den Onlinehandel verlagert“, hat er festgestellt. „Auch wir haben einen Onlineshop, doch unsere Kunden legen Wert auf eine persönliche Beratung, vor allem beim Kaufen von Jeans oder modischen Kombinationen“, sagt er. Sadr hofft darauf, dass die Regeln wieder aufgehoben werden, wenn die Inzidenzen weiter sinken.

"Ich mache mir Sorgen um die Zukunft des stationären Einzelhandels.": Majid Sadr ist Geschäftsführer von mehreren Bekleidungsgeschäften in der Region Hannover , darunter auch Brooxx in Garbsen. Quelle: Jutta Grätz

Ein paar Geschäfte weiter im Modehaus Adler stöbern Helga und Konrad Stafetzky in der Damenabteilung. „Wir sind so froh, dass wir überhaupt einkaufen können“, sagt die Rentnerin aus Stelingen und legt zwei Pullover in ihren Korb. „Weihnachten steht vor der Tür.“ „Früher war das Einkaufen schöner“, sagt eine Kundin, die neben ihr an der Kasse steht. „Aber wir müssen die Pandemie ja irgendwie eindämmen.“

Händler stocken Personal auf

„Ich bin schon überrascht, dass unsere Kunden sich gar nicht abhalten lassen vom Einkaufsbummel“, sagt Simone Hunsicker, stellvertretende Filialleiterin bei Adler, mit Blick auf die vielen Menschen, die geduldig vor dem Bekleidungsgeschäft warten. Sie steht mit Kollegin Julia Wanjek hinter Tischen mit 2G-Schildern, Desinfektionsspray und Einbahnstraßenhinweisen. Auch Adler hat das Personal aufgestockt für die Einlasskontrollen. „Das muss jetzt einfach sein, ein erneuter Lockdown wäre eine Katastrophe für den Einzelhandel“, ist Hunsicker überzeugt.

In der Boutique Tredy im Garbsener Shopping Plaza steht der 2G-Tresen direkt am Eingang. Quelle: Jutta Grätz

Schräg gegenüber lehnt Oliver Meise, Inhaber der Leder Galerie, an seiner Ladentür aus Glas, um die Kunden in Empfang zu nehmen. „Die Kunden sind sehr verständnisvoll und diszipliniert“, sagt er. Aber es sei ruhig, viel zu ruhig für die Vorweihnachtszeit. „Die Kunden und auch wir Einzelhändler erleben ein riesiges Durcheinander“, sagt er. Viele hätten bereits für Sonnabend mit der 2G-Regel im Handel gerechnet. „Die Information dazu kam erst am Freitagnachmittag und viel zu spät – dementsprechend wenig Kunden waren hier“, sagt Meise. „Und das zeigt sich auch in meiner Kasse: Ich hatte ein Umsatzminus von 40 Prozent.“

Von Jutta Grätz