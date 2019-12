Stelingen

Die Polizei Garbsen hat am Freitagabend in Stelingen einen 30-jährigen Autofahrer gestoppt, der betrunken und ohne Führerschein am Steuer saß. Der Mann geriet gegen 21.15 Uhr in eine Kontrolle an der Stöckener Straße. Ein Alkoholtest ergab 1,37 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Der Fahrer muss sich demnächst wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor Gericht verantworten.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Gerko Naumann