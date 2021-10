Garbsen

Seit 30 Jahren hält die Städtepartnerschaft zwischen Garbsen und der polnischen Stadt Wreschen (auf Polnisch: Wrzesnia). Aus diesem Anlass werden auf dem Rathausplatz am Sonnabend, 23. Oktober, mehrere Flaggen gehisst. Es ist der 30. Jahrestag der Vertragsunterzeichnung der Freundschaft zwischen den Städten. In Garbsen wehen am Wochenende die Flaggen und Fahnen von Wreschen, Garbsen, Polen, Deutschland und der Europäischen Union. „Wir hissen die Flaggen, um unsere Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen“, sagt Bürgermeister Christian Grahl.

Am 23. Oktober 1991 war der Städtepartnerschaftsvertrag in Polen besiegelt worden, nachdem ihn der damalige Bürgermeister Wolfgang Galler und der damalige Stadtdirektor Klaus Kurtze am 4. September des Jahres in Garbsen unterzeichnet hatten. Wreschen ist mit rund 30.000 Einwohnern eine mittelgroße Stadt und liegt rund 50 Kilometer östlich von Posen. In den vergangenen Jahrzehnten gab es diverse gegenseitige Besuche. Das 25-jährige Jubiläum war 2016 in Garbsen groß gefeiert worden.

Bei diesem Festakt bekräftigten die Bürgermeister der beiden Städte, Tomasz Kaluzny und Christian Grahl, die Städtefreundschaft zu vertiefen und unterzeichneten eine entsprechende Urkunde. Darin hieß es: „Wir sind bestrebt, unsere Partnerschaft durch eine aktive Beteiligung unserer Bürgerinnen und Bürger zu festigen und den Austausch der Menschen aller Generationen nach Kräften zu fördern.“ Die Fahrt zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft in Wreschen in diesem Sommer musste die Garbsener Delegation coronabedingt absagen.

Von Gerko Naumann