Garbsen-Mitte

Vor dem Rathaus Garbsen gibt es derzeit ein ganz besonderes Kunstwerk zu sehen. Mehrere Tage lang hat Streetart-Künstlerin Marion Ruthardt aus Duisburg vor der Treppe am Nordeingang an ihrem 3-D-Gemälde gearbeitet. Es zeigt einen Jungen auf einem Skateboard, der eine Straße den Berg hinab fahren will. Seit gestern ist das Bild fertig.

Das Besondere: Von einem speziellen Punkt aus wirkt das anamorphotisch verzerrte Bild dreidimensional. Den optimalen Effekt erhält man, wenn man ein Auge schließt oder ein Foto macht. Es entsteht der Eindruck, ein echter Skater gleitet eine Straße entlang. Vorbeischauen lohnt sich. Allerdings ist das Ergebnis nur kurze Zeit haltbar.

Von Linda Tonn