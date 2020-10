Auf der Horst

Die Reformationshymne „Eine feste Burg ist unser Gott“ schallt am Sonnabend in Saxofon- und Orgelklängen durch die Willehadi-Kirche. Etwa 40 evangelische Christen hören andächtig zu – sie halten Abstand zueinander und tragen natürlich eine Gesichtsmaske. „Wie schön, dass wir trotz Corona-Einschränkungen hier sein können, um den Reformationstag zu feiern“, leitet Pastorin Renate Muckelberg den traditionellen Reformationsgottesdienst der Garbsener Kirchengemeinden ein.

Unter anderen Umständen hätte der Gottesdienst wie jedes Jahr in der Aula des Johannes-Kepler-Gymnasiums stattgefunden, doch wegen der Corona-Pandemie mussten die Gemeinden umplanen. „Wir brauchten einen vertrauten Ort, bei dem Gottesdienste unter Corona-Maßnahmen eingespielt sind“, erklärt Superintendent Karl Ludwig Schmidt die Entscheidung für die Willehadi-Kirche.

Lena Schäfer am Saxofon (links) und Annette Samse an der Orgel begleiten den Reformationsgottesdienst musikalisch. Quelle: Ann-Christin Weber

Pastoren erinnern an Gemeinschaft und Nächstenliebe

Das Coronavirus wird auch bei den Predigten, die den Weg Martin Luthers zur Reformation skizzieren, zum Thema. Meret Köhne, Pastorin der Kirchengemeinde Horst-Frielingen-Meyenfeld, predigt von dem Moment, als Luther die Bibel mit einer „anderen Brille“ plötzlich gestochen scharf sieht und eine neue Verbindung zum Glauben aufbaut – die Geburtsstunde der Reformation. Gerade in Corona-Zeiten wünscht Köhne jedem so eine „Luther-Brille“.

„Ich habe Angst, dass diese Pandemie uns zu Einzelgängern macht, dass sie den Blick auf sich selbst schärft, aber den Blick auf Gemeinschaft trübt“, so die Pastorin. Jeder solle daher das Geschenk des Glaubens und der Gemeinschaft wieder klarer sehen, appelliert sie an die Kirchgänger. Und auch Superintendent Schmidt rät dazu, die christliche Nächstenliebe nicht zu vergessen. Auch Luther habe, als die Pest seine Heimat Wittenberg erreichte, ausdrücklich an das Gebot erinnert.

Zum gemeinsamen Singen versammeln sich die evangelischen Christen der Garbsener Kirchengemeinden am Ende des Reformationsgottesdienstes vor der Willehadi-Kirche. Quelle: Ann-Christin Weber

Das „Reformationslied“ erklingt vor der Kirche

Zum Abschluss des Gottesdienstes erklang noch einmal das Lied „Eine feste Burg ist unser Gott“ – nun aber gesungen. Da das Singen in geschlossenen Räumen jedoch aus Infektionsschutzgründen verboten ist, versammelten sich dazu alle Besucher mit dem nötigen Abstand vor den Türen und dem Buntglasfenster der Willehadi-Kirche.

