Altgarbsen

Bei dem Todesopfer nach dem Wohnungsbrand in Altgarbsen am Montag handelt es sich um den 70-Jährigen Mieter. Zu diesem Ergebnis kommen die Brandermittler der Polizei Hannover mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“. Die Experten waren seit Montag auf Spurensuche in der ausgebrannten Wohnung.

Die genaue Ursache des Brandes sei nicht mehr zu ermitteln, teilt die Polizei mit. Dafür sei die Wohnung zu stark zerstört. Ein Fremdverschulden, etwa durch Brandstiftung, schließen die Ermittler jedenfalls aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Feuer gegen 9.45 Uhr ausgebrochen. Das bemerkte eine Zeugin, die die Rettungskräfte alarmierte.

Während des Brandes kam es dann offenbar zu einer Rauchgasexplosion. Dadurch wurden unter anderem die Türen und Fenster der brennenden Wohnung herausgerissen, die Trümmer lagen noch am Dienstagmorgen im Garten.

Die Trümmerteile der Fenster liegen noch im Garten. Quelle: Gerko Naumann

Den Schaden am Gebäude schätzt die Polizei auf rund 600.000 Euro. Außer der betroffenen Wohnung sind auch die beiden darüberliegenden vorerst unbewohnbar.

Zur Galerie Bei einem Wohnungsbrand in Altgarbsen ist am Montagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Die Feuerwehr Garbsen war gegen 9.50 Uhr alarmiert worden, weil Flammen aus dem Fenster schlugen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Gerko Naumann