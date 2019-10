Berenbostel

Auf der Hornbachkreuzung an der B6 ist es am frühen Montagmorgen zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Polizeiangaben zufolge hatte der Fahrer eines blauen Kleinwagens die Vorfahrt eines grauen Ford missachtet. Die beiden Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen, der Unfallverursacher flüchtete auf der B6 in Richtung Hannover.

Gegen 6.25 Uhr befuhr der Fahrer des Ford die Straße An der Universität und wollte geradeaus über die Bremer Straße (B6) auf die Langenhagener Straße fahren. Die Ampel zeigte für den Fahrer grün. Gleichzeitig kam ihm aus der Langenhagener Straße der blaue Kleinwagen entgegen, der links in die Bremer Straße einbiegen wollte. Für ihn zeigte die Ampel ebenfalls grün. Weil er die Vorfahrt des Ford missachtete, stießen beide Autos zusammen.

Unfall konnte nicht verhindert werden

Polizeiangaben zufolge hatte der Ford-Fahrer noch stark abgebremst – er konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Die Fahrzeugfront des Ford prallte gegen das hintere rechte Heck des blauen Kleinwagens. Anschließend stieß der Ford gegen ein Verkehrszeichen, wodurch seine rechte Front stark beschädigt wurde.

Der ebenfalls beschädigte Kleinwagen hielt nur kurz, dann flüchtete der Fahrer über die B6 in Richtung Hannover. Der Fahrer des Ford und sein Beifahrer klagten über Nacken- und Rückenschmerzen. Ein Rettungswagen war laut Polizei nicht erforderlich. Die Höhe des Schadens wird auf 7500 Euro geschätzt.

Da die Bremer Straße zu diesem Zeitpunkt stark befahren war, ist es möglich, dass es Zeugen gibt. Die Polizei Garbsen bittet diese um Hinweise unter Telefon (05131) 701 4515.

Von Linda Tonn