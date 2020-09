Auf der Horst

Die Teilnahme am Stadtradeln lohnt sich nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Radler: Die Stadt Garbsen hat die Kapitäne der erfolgreichsten Teams und die Radler mit dem meisten gefahrenen Kilometern mit Preisen ausgezeichnet. Erfolgreichstes Team beim diesjährigen Stadtradeln war der ADFC mit 27.848 Kilometern vor dem Radsport-Club Garbsen ( RSC) mit 22.204 Kilometern und den Radlern des TK Berenbostel mit 17.421 Kilometern.

Insgesamt kamen in Garbsen 241.389 Kilometer zusammen. Damit belegte die Kommune 2020 den zweiten Platz in der Region. Der Rat der Stadt gewann den Wettbewerb in der Kategorie „fahrradaktivstes Kommunalparlament“ und sicherte sich damit ein Lastenrad.

Von Anke Lütjens