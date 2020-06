Garbsen-Mitte

1,80 Meter breit ist der Geh- und Radweg, der an der Walter-Koch-Straße entlangführt. Karl-Heinz-Giese hat das genau nachgemessen. „Für einen gemeinsamen Geh- und Radweg, noch dazu für beide Richtungen, ist das viel zu schmal“, sagt er. Auch deshalb schließen sich die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) in Garbsen der Forderung der SPD-Ortsgruppe an, die Situation für Radfahrer und Fußgänger an dieser Stelle unweit des Campus Maschinenbau sicherer zu machen.

Die SPD-Fraktion im Rat setzt sich für einen zweiten Weg an der stark befahrenen Straße ein – und zwar auf der linken Seite in Richtung Berenbostel. Dann könnten die Radfahrer und Fußgänger ohne Probleme in Richtung der Kindertagesstätte und des Studentenwohnheims abbiegen, ohne die Straße überqueren zu müssen.

Straße ist eine „wichtige Route“

„Eine gute Radwegverbindung aus dem Stadtteil Auf der Horst über die Walter-Koch-Straße nach Berenbostel ist von zentraler Bedeutung“, sagt Werner Meyer vom ADFC. Die Strecke sei eine „wichtige Route“, ein zweiter Radweg biete sich an.

Allerdings stellen die Mitglieder des ADFC Forderungen an einen Neubau. Laut der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), einem Standardwerk für die Planung von Radwegen, dürfe ein Radweg die Breite von zwei Metern nicht unterschreiten, sagt Giese. „Besser wären 2,50 Meter.“ Der vorhandene Weg sei allerhöchstens als Gehweg geeignet.

Denkbar wäre laut dem ADFC Garbsen ein drei Meter breiter Radweg für beide Richtungen auf der Seite des Universitätsgeländes. „So eine breite Piste ist schon nötig, damit die Radfahrer sicher aneinander vorbeikommen“, sagt Meyer. Dazu käme ein ein Meter breiter Gehweg.

Zwei Wege auf beiden Straßenseiten

Als Alternative schlägt der Fahrradklub vor, den bestehenden Geh- und Radweg an der Walter-Koch-Straße zu verbreitern und die Bereiche für Fußgänger und Radfahrer zu trennen. Der Radweg müsste dann 2,50 Meter, der Gehweg ein Meter breit sein. „Dann müsste auf der anderen Straßenseite aber Gleiches gebaut werden“, sagt Giese.

„Die Planungen entlang der Walter-Koch-Straße waren zu kurzsichtig und schon zehn Jahre nach Fertigstellung überholt“, kritisiert Giese. Politik und Verwaltung sollten sich auf zukunftsfähige Lösungen verständigen – vor allem auch, weil der geplante Radschnellweg zwischen Hannover und Garbsen an der Heinz-Haferkamp-Straße entlangführen soll.

Die Verbindung von Auf der Horst über die Walter-Koch-Straße nach Berenbostel sei für Radfahrer derzeit auch nicht besonders komfortabel, weil sie an der Kreuzung mit der Bundesstraße 6 und der Roten Reihe regelmäßig lange warten müssten. „Besser ist die Ampelschaltung an der Blumenstraße“, sagt Meyer. Deshalb fordert der ADFC, den Feldweg An der Baßriede entlang des Stadtparks hin zu dieser Kreuzung besser auszubauen. Dann könnten die Radfahrer diese Ausweichstrecke nehmen und seien schneller und sicherer am Ziel.

Von Linda Tonn