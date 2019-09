Horst

Ilona Elfers arbeitete gerade in ihrem Garten in Horst, als es an der Haustür klingelte. Wenig später saßen sie und ihr Mann Rolf im Wohnzimmer zwei vermeintlichen Mitarbeitern des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) gegenüber. Diese erzählten den Rentnern eine abenteuerliche Geschichte: „Sie sagten, dass es l...