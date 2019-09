Horst/Garbsen-Mitte

In der Nacht zu Sonntag haben mehrere Container in Garbsen gebrannt – in Horst und bei Real. Als erste brannten gegen 2.10 Uhr mehrere Container auf dem Wertstoffsammelplatz am Steinwartskamp in Horst. Die Feuerwehr Horst konnte den Brand schnell löschen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.

Nur 23 Minuten später, also um 2.33 Uhr, wurde der Polizei ein erneuter Containerbrand in Garbsen-Mitte am Nord-West-Zentrum gemeldet. Dort standen beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr drei Container in Flammen. Zudem verbrannte der Holzzaun, der den Abstellplatz begrenzt. Auch Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer war aber schnell gelöscht. Geschätzter Schaden: 5200 Euro.

Bis jetzt liegen der Polizei keine Informationen über mögliche Brandstifter vor. Wer einen Hinweis hat, erreicht die Polizei unter (05131) 7014515.

Von Markus Holz