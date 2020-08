Garbsen

Die Alternative für Deutschland (AfD) verliert einen Sitz im Rat der Stadt Garbsen. Ursache ist der Rücktritt des Ratsherrn Lothar Obermüller aus Havelse. Der hat sein Mandat aus „privaten Gründen“ niedergelegt, wie er Bürgermeister Christian Grahl in einem Brief mitgeteilt hat.

Rat muss Rücktritt bestätigen

In einer Antwort darauf teilt die Stadtverwaltung mit, dass die reine Verzichtserklärung noch nicht ausreicht. Der Rat muss bei seiner nächsten Sitzung zunächst einen entsprechenden Beschluss fassen. Diese beginnt am Montag, 31. August, um 18.15 Uhr in der Aula am Schulzentrum am Planetenring im Stadtteil Auf der Horst.

Üblicherweise würde für Obermüller eine Ersatzperson in den Rat nachrücken. Die AfD hatte in Garbsen aber von Beginn an weniger Kandidaten benannt (vier) als ihr nach der Stimmenanzahl bei der Kommunalwahl Sitze in dem Gremium (fünf) zugestanden hätten. Deshalb bilden künftig nur noch Manfred Kammler als Vorsitzender sowie Peter Bosse und Joachim Henning die AfD-Fraktion im Rat.

Von Gerko Naumann