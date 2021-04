Garbsen

Ahmet Cagli (57) kandidiert am 12. September als parteiunabhängiger Bewerber für das Amt des Bürgermeisters in Garbsen. Er ist mit Claudio Provenzano (SPD), Björn Tegtmeier (CDU) und Monika Probst (FDP) der vierte Bewerber. Bei den Grünen werden noch zwei Namen gehandelt: Ratsherr Darius Pilarski und der Schloß Ricklinger Uwe Mohrhoff. Wer ins Rennen gehen soll, wird die Partei in wenigen Tagen bekannt geben.

Ahmet Cagli, langjähriger und amtierender Fußballtrainer aus Berenbostel, lebt seit 1975 in Garbsen und scheint sehr gut vernetzt zu sein. Er setzt auf seine Bekanntheit und auf Sympathie. Ein politisches Programm fehlt noch. 280 Unterstützer haben ihm ihre Unterschrift gegeben, damit er zur Wahl antreten kann.

Dass Cagli am Spielfeldrand ein harter Hund sein kann, glaubt man ihm kaum. Warmherzig und verständnisvoll wirkt er im Interview. Die wachsamen Augen sind meist direkt aufs Gegenüber gerichtet. Cagli wirkt aufgeschlossen, fast umarmend, entschlossen und willensstark. „Aber auf dem Spielfeld kenne ich keine Freunde, jeder muss seine Leistung bringen. Wer das nicht tut fliegt. Ich habe auch schon Spieler aus meiner Familie rausgestellt“, sagt Cagli. Also doch ein harter Hund.

Als Trainer ins Rathaus

"Sympathie ist wichtig": Ahmet Cagli will Bürgermeister in Garbsen werden. Quelle: Gerko Naumann

Cagli will, so sagte er in einem Gespräch mit dem Sportbuzzer, „Trainer im Rathaus“ werden. Er selbst arbeitet dort seit dem Jahr 2000 als Angestellter in der Poststelle, Zentrale Dienste. Cagli vermisst derzeit „Harmonie“ in der Verwaltung. „Was da gerade läuft, will ich abstellen“, sagt er. Er sehe viele Kollegen mit gesenktem Kopf und an kurzer Leine gehalten zur Arbeit kommen. Das sei alles schon besser gewesen, sagt er. „Nur wer sich an seinem Arbeitsplatz wohl fühlt, wird auch gute Arbeit leisten“, sagt er. Er kennt das als Trainer. Für das Wohlfühlen der Spieler ist bei ihm die Zeit außerhalb des Spielfeldes entscheidend. Motivieren, zuhören, wahrnehmen, was die Spieler bewegt – da ist dann nicht der harte Hund gefragt. „Darum glaube ich, dass ich eine Stadtverwaltung führen kann“, sagt er selbstbewusst.

Als Zwölfjähriger nach Deutschland gekommen

Cagli ist am 1. Oktober 1963 in Reyhanli in der südtürkischen Provinz Hatay geboren, direkt an der Grenze zu Syrien. Seine Heimat ist multikulturell. Türken und Syrer, Kurden und Aleviten, Christen, Juden und Muslime – „ich kenne das bis zum Krieg in Syrien nicht anders als friedlich, es ist ähnlich wie in Garbsen“, erzählt er. Als Zwölfjähriger kam er mit den Eltern an die Leine. Weil Kinder in der Türkei damals schon ihren ersten „Beruf“ während der Schulzeit erlernten, konnte Cagli schneidern, aber verstand kein Wort Deutsch.

"Ich bin Deutscher. So denke ich, und so fühle ich“: Ahmet Cagli im HAZ-/NP-Interview in Garbsen. Quelle: Gerko Naumann

Das Schneidern half ihm nicht wirklich. Er absolvierte die Hauptschule Berenbostel, begann eine Lehre als Elektromaschinenbauer, musste dies aber abbrechen, weil seine Augen Grün und Blau nicht richtig erkennen. Beim Neustädter Unternehmen Rahlfs stieg er als Lehrling für Betonbautechnik ein und war beim Bau des Real-Marktes und der Polizeiinspektion in Garbsen-Mitte dabei. Sein eigentliches Ziel war ein Studium, so wie seine älteste Tochter jetzt Architektur studiert. Ihm fehlte damals das Geld dazu, weil er seine kranke Mutter unterstützen wollte.

Cagli sieht sich als einer „von unten“

Cagli heiratete als 30-Jähriger seine Frau, die in Horst die Postagentur führt. Das Paar hat drei erwachsene Kinder. In seiner Familie steht es mit den Staatsbürgerschaften sehr gemischt: Seine Kinder haben sowohl den deutschen als auch den türkischen Pass, seine Frau nur den türkischen, er selbst nur den deutschen. „Ich bin Deutscher. So denke ich, so fühle ich“, sagt er.

Cagli sieht sich als einer „von unten“, einer „aus dem Volk“ und einer aus Garbsen. Keiner aus der Chefetage im Rathaus habe Garbsen vor Amtsantritt gekannt. „Ich kenne Garbsen, das kann einem Bürgermeister nicht schaden“, sagt er. Viele Freunde und Bekannte hätten ihm darum Mut gemacht zur Kandidatur. Wie sein Wahlkampf aussehen wird, weiß er noch nicht. „Ich warte, bis alle Kandidaten feststehen“, sagt er.

Das Programm ist noch keins

Mehr Wohnraum, mehr Unterstützung für Familien gerade während der Coronakrise, mehr Kita-Plätze, bessere Unterstützung für Vereine fordert er. Garbsen sollte Jugendlichen auch mehr Möglichkeiten bieten, sich auszutoben. Wie er das alles erreichen will? „Muss ich jetzt für alles eine Lösung haben? Ich warte, bis das Problem da ist, und dann löse ich das zusammen mit dem Rat. Der Rat muss das alles entscheiden. Er ist die Stimme der Bürger“, sagt er. „Und wenn mir jemand sagt, das funktioniert nicht, dann puscht mich das erst richtig.“ Also doch ein harter Hund? Dass die Aufgabe für ihn nicht einfach wird, weiß er. „Aber hey, was ist schon einfach im Leben?“

Von Markus Holz