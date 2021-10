Berenbostel

Schülerinnen und Schüler der Oberschule Berenbostel wollen Ernst machen mit dem Klimaschutz. Sie suchen sinnvolle Projekte in Garbsen, aber auch international. Dass Klimawandel etwas zu tun hat mit dem Amazonas-Regenwald, weiß inzwischen jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt. Was dort Tausende Kilometer entfernt von der OBS wirklich passiert, haben die Schüler gerade aus erster Hand erfahren.

Wachen für 200 Quadratkilometer Regenwald

„Kann der Regenwald auch austrocknen?“ „Wurden sie schon mal wegen ihrer Arbeit bedroht?“ Die OBS-Schülerinnen und -Schüler hatten viele Fragen an Elisabeth Luque. Sie leitet das Projekt „Mein Regenwald“. Ihr Team unterstützt seit Jahrzehnten Klimaschutzprojekte auf der gesamten Welt. Träger ist der gemeinnützige Verein Chance, eine überkonfessionelle, christliche Initiative für nachhaltige Entwicklung, gegründet 2003 von Jens Bergmann, ebenfalls Gast an der OBS.

Heute überwacht der Verein mit rund 25 Mitarbeitern das wohl größte von einer christlichen Organisation betriebene Naturschutzgebiet der Welt im Norden Südamerikas. Gemeinsam mit Wildhütern, Kontrollposten und sogar Satellitentechnik sichern sie eine rund 200 Quadratkilometer große Fläche vor Wilderen und Landräubern.

Luque berichtet über Verhältnisse vor Ort

Als Elisabeth Luque von ihrer Kindheit in bitterer Armut in Peru erzählte, „waren die Emotionen fast greifbar“, sagte OBS-Lehrer Maximilian Rüger. Noch eindringlicher habe Luques Stimme geklungen, als sie über die immer schnellere Zerstörung des Regenwaldes berichtete und über ihren Kampf für die Rechte der indigenen Bevölkerung in ihrem Heimatland. „Die Jungen und Mädchen aus dem sechsten bis zehnten Jahrgang zeigten sich sehr beeindruckt“, sagte Rüger. „Viele Schüler haben gefragt, wie sie sich selbst für Klimaschutz engagieren können – in Peru und hier in Garbsen.“

Engagiert für Klimaschutz: Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der OBS Berenbostel mit Jens Bergmann und Elisabeth Luque. Der künftige Bürgermeister Claudio Provenzano (Fünfter von links) war ebenfalls Zuhörer des Vortrags und lud die Klimaschutzaktivisten zu einem erneuten Besuch ins Rathaus ein. Quelle: privat

OBS will Waldpatenschaft übernehmen

„Der Besuch war die Initialzündung für eine dauerhafte Patenschaft“, berichtet Rüger. „Wir wollen quasi eine Brücke für den Klimaschutz von Peru nach Deutschland schlagen.“ Mögliche Ideen haben die Beteiligten viele: etwa Waldpatenschaften, Spendenläufe oder den Ausgleich von CO2-Emissionen an der Schule selbst.

Aktiver Klimaschutz steht an der OBS schon länger im Fokus. Rüger, sein Kollege Bernd Boeck, weitere Pädagogen und interessierte Jugendliche treffen sich regelmäßig in der Arbeitsgruppe „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Ihr Ziel: Alle Akteure wollen gemeinsam erreichen, dass die Oberschule Berenbostel nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv wird. Dafür wollen sie sich für lokale Projekte einsetzen wie Baumpflanzungen in Garbsen, die Begrünung des Schulhofes und Müllvermeidung. Und nun künftig auch für neue Bäume in Südamerika. „Ob in Garbsen oder in Peru – Bäume sind überall wichtig“, sagt Rüger.

Von Jutta Grätz