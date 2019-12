Auf der Horst

Mit mehr als 90 Kilometer pro Kopf ist der Rat der Stadt Garbsen 2018 beim Stadtradeln als fahrradaktivstes Parlament ausgezeichnet worden: In diesem Jahr reichte es zwar nicht mehr für Platz eins, der Hauptgewinn aus dem vergangenen Jahr – das Lastenfahrrad Hannah – ist aber noch da und wird rege genutzt.

Seitdem der Rat beschlossen hat, das Rad den Garbsenern kostenlos zur Verfügung zu stellen, steht Hannah auf dem Hof der Servicebetriebe. Vor allem in den Sommermonaten wurde es regelmäßig ausgeliehen. Das geht aus aktuellen Zahlen des ADFC hervor. Der Fahrradclub hat die Buchungen ausgewertet. Im Mai 2019 wurde das Rad nur an drei Tagen ausgeliehen, im Juni, Juli, August und September lagen die Zahlen bei mehr als 20 Buchungen im Monat. Spitzenreiter war der Monat Juli mit 26 Buchungen.

Fast jeden Tag ausgeliehen

Fast an jedem Tag war demzufolge das Lastenfahrrad, das mit 180 Kilogramm beladen werden kann, im Einsatz. Im Oktober haben die Garbsener das Rad nur zehnmal, im November nur an acht Tagen genutzt. „Aus Sicht der Verwaltung wurde das Lastenfahrrad Hannah vor allem in den Sommermonaten recht gut genutzt“, heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage der SPD.

Die Fraktion wollte wissen, ob es nach der Eröffnung des Campus Maschinenbau und des neu errichteten Studentenwohnheims nicht sinnvoller sei, Hannah in dortiger Nähe zu platzieren. In der Praxis scheine sich der Verleih des Rades zu bewähren, so die Verwaltung.

Das sah zu Beginn des Jahres noch anders aus: Im Frühjahr hatte sich der Grünen-Fraktionsvorsitzende Darius Pilarski erkundigt, warum das Rad immer noch ungenutzt herumstehe. „Den Garbsenern wird die erradelte Hannah vorenthalten“, so Pilarski. Es habe eine zeitliche Verzögerung gegeben, zudem seien die Kosten für die Wartung nicht geklärt gewesen, hieß es damals.

Platz für zwei Kinder

Seit Ende Mai wird bei den Servicebetrieben am Planetenring 5 gut sichtbar auf den Verleih des Lastenrades hingewiesen. Das Rad kann bis zu drei Tage ausgeliehen werden. Auf einer Sitzbank können zwei Kleinkinder mitgenommen werden. Hannah ist mit einem Elektromotor mit einer Reichweite von 90 Kilometern ausgestattet. Inzwischen gibt es in der Region mehr als 30 Lastenräder. In Garbsen steht zudem ein zweites Lastenfahrrad bei Möbel Hesse zur Ausleihe bereit.

