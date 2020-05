Berenbostel/Altgarbsen

Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer müssen sich in der kommenden Woche an zwei Stellen in Garbsen auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wegen Straßenarbeiten in der Alten Ricklinger Straße in Altgarbsen wird die Einmündung zur Ammannstraße in der Zeit von Dienstag, 2. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 5. Juni, gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird eine Umleitung für den von der A2 kommenden Verkehr ausgeschildert.

Bus 126 wird umgeleitet

Auch der südliche Gehweg in der Alten Ricklinger Straße wird gesperrt. Deshalb kann die Bushaltestelle Kochslandweg der Buslinie 126 nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, auf nahegelegene Bushaltestellen auszuweichen und die Aushänge zu beachten.

Anzeige

Der Seeweg in Berenbostel ist am Mittwoch, 3. Juni, von 8 bis 14 Uhr voll gesperrt. Die Gebäude der Handwerkskammer erhalten Klimatechnik, die mit einem Kran hochgehoben werden müssen. Deshalb ist die Straße im Abschnitt zwischen den Hausnummern 4 bis 17 nicht befahrbar.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn