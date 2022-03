Altgarbsen

Eigentlich hätte der Kastanienplatz zu Ehren der verstorbenen SPD-Politikerin Erika Böker umbenannt werden sollen – doch es regte sich Widerstand bei den Bürgern. Jetzt hat sich die Politik auf einen Kompromiss geeinigt.

Für ihr besonderes politisches Engagement ehrte die Stadt Garbsen Erika Böker im Mai 2021, indem man sie fast einmütig zur ersten Ehrenbürgerin Garbsens ernannte. Nach dem Tod der SPD-Politikerin im Juli 2021 keimte in ihrer Partei der Wunsch auf, sie auch an anderer Stelle zu ehren: Weil sich Böker Zeit ihres politischen Wirkens auch für die Menschen in Altgarbsen und die Nutzung des Kastanienplatzes eingesetzt hatte, lag es für die Parteifreunde nahe, den Platz nach der Ehrenbürgerin zu benennen. Ein entsprechender Antrag im Ortsrat wurde – mit Unterstützung von CDU, FDP und Grüne – auf den Weg gebracht.

In Altgarbsen regte sich Widerstand

In Altgarbsen sah das aber so mancher Bürger anders. Der Name „Kastanienplatz“ habe sich eingebürgert und man wolle ihn lieber behalten, lauteten die Reaktionen vor Ort. Den Widerstand bekam auch die Politik zu spüren – und reagierte: In der jüngsten Sitzung des Ortsrates wurde der alte Antrag zurückgezogen und ein Kompromissvorschlag verabschiedet, der die Umbenennung zwar nicht komplett zurücknimmt, aber abschwächt.

Die Fraktionen haben jetzt beschlossen den Kastanienplatz in „Kastanienplatz – Gedenkplatz Erika Böker“ umzubenennen. „Alle Fraktionen haben sich gemeinschaftlich die Bedenken der Bürger und Bürgerinnen zu Herzen genommen“, erklärt Ortsbürgermeisterin Silke Häusler (CDU). Man berücksichtige bei der neuen Namensgebung den Wunsch aus der Bevölkerung, den alten Namen nicht wegfallen zulassen.

„Wir sind froh, diesen Kompromiss gefunden zu haben“, sagt Christof Wenzel von der CDU. Ihm habe die Umbenennung bereits Bauchschmerzen bereitet, bevor ihn die Reaktionen aus der Bevölkerung erreichten. „Erika Böker in allen Ehren – aber der Name Kastanienplatz ist nun mal ein identitätsprägender Name für die Altgarbsener“. Zahlreiche Bürger und Bürgerinnen hätten ihn angesprochen, nachdem die Presse über die geplante Umbenennung berichtet hatte. „Das hat mich in meiner Wahrnehmung bestätigt“. Deshalb hätten die Ortsratspolitiker erneut eingehend beraten und nun den Kompromiss verabschiedet.

Wie wird die Umbenennung überhaupt sichtbar?

Wie die Namensergänzung für die Besucher des Platzes sichtbar wird, ist dabei noch nicht abschließend geklärt. Eine technische Umbenennung – samt Adressänderung, Mitteilung an Feuerwehr und Rettungsdienste und der Austausch des Straßenschildes ist gar nicht notwendig, da der Kastanienplatz keine offizielle Adresse ist. Die Anlieger an der nahen Ladenzeile – über der ein Schild mit dem Namen „Kastanienplatz“ prangt – haben die Adresse Calenberger Straße.

Rein in Papierform soll die Namensergänzung aber auch nicht bleiben. Die Verwaltung wird dem Ortsrat vorschlagen, ein repräsentatives Schild mit der Aufschrift „„Kastanienplatz – Gedenkplatz Erika Böker“ auf dem Platz aufstellen zu lassen, wie es aus dem Rathaus hieß.