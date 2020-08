Schloß Ricklingen

Patrouillen am Strand, Durchsagen im Halbstundentakt, Hinweisschilder, wohin man schaut: Die Corona-Auflagen prägen das Strandleben am Blauen See in Garbsen. Nach einem Besucheransturm am vergangenen Wochenende hat Peter Amend, Betreiber des Badesees, sein Corona-Konzept noch einmal verschärft. Denn bei Temperaturen von über 30 Grad war es am Strand und auf den Parkplätzen eng geworden. Zwischenzeitlich musste der See sogar für neue Gäste gesperrt werden. Haben die neuen Regeln die Situation verbessert?

Bei 27 Grad Celsius und bedecktem Himmel liegen am Sonnabendnachmittag nur wenige Besucher am Strand des Badesees, die Handtücher fast alle in coronakonformen Abständen. Nur rund 300 Gäste seien heute gekommen, so Betreiber Amend. Am vergangenen Wochenende waren es etwa 3000 gewesen.

Anzeige

Zur Galerie Nach einem Besucheransturm hat das Team des Blauen Sees in Garbsen sein Corona-Konzept verschärft. Wie kommt das bei den Gästen an? Ein Stimmungsbild.

Gäste werden auf Regeln hingewiesen

Das trübe Wetter hat die drei jungen Frauen am Nordufer nicht abgeschreckt. Die Freundinnen aus Hermannsburg, alle Anfang 20, sind zum ersten Mal am Blauen See. Wie fühlt sie sich an, ihre kleine Strandauszeit in Corona-Zeiten? „Trotz aller Regeln: Es ist super schön hier“ sagt die eine. „Hier am Strand gibt es für uns endlich wieder ein Stück Normalität.“

Weitere HAZ+ Artikel

Von der zusätzlichen Desinfektion in den Toiletten bis zu den Kontaktformularen in der Azurro-Beach-Bar: Am Badesee sei alles gut geregelt, ergänzt ihre Freundin. „Wir sind sogar am Eingang noch einmal persönlich auf die Corona-Regeln hingewiesen worden.“ Und Abstand zum Nachbarhandtuch sei ja auch in Nicht-Corona-Zeiten ganz angenehm. Nur eins erschwere der Abstand: neue Leute kennenzulernen.

Besucherzahl wird ständig kontrolliert

30.000 Quadratmeter stehen den Badegästen offen, die Besucheranzahl ist derzeit begrenzt auf 3500. Nach dem vergangenen Ansturm hat Amend reagiert und sein Konzept erweitert – in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion und der Stadt Garbsen. Wird es am Strand zu voll, wird der See für neue Gäste geschlossen. Bis zu fünf zusätzliche Mitarbeiter patrouillieren nun am Strand, kontrollieren die Besucherzahl in enger Abstimmung mit dem Team an der Einfahrt zum See, weisen die Gäste gezielt auf die Abstands- und Hygieneregeln hin.

„Wir empfangen die Gäste meist schon persönlich und bitten sie, ein paar Hundert Meter weiterzugehen, bevor sie überhaupt ihr Handtuch ausgebreitet haben“, berichtet Amend. Bei Bedarf stehen die Mitarbeiter schon an der Unterführung an der Alten Ricklinger Straße, um den Verkehr zu steuern. „Das Konzept hat schon in den ersten, sehr vollen Tagen richtig gut funktioniert“, sagt er. Die meisten Gäste hätten sich sehr rücksichtsvoll gezeigt.

Es waren aber auch andere Stimmen laut geworden. Eine Leserin berichtete der Redaktion, dass gerade an vollen Tage kein Abstand möglich sei und die Badegäste wenig Rücksicht nähmen. Auch würde in der Gastronomie nicht darauf geachtet, dass die Gäste eine Mund-Nasen-Maske tragen. Zudem seien die Desinfektionsspender oft leer. Die Kritik lässt sich bei dem Besuch an diesem Wochenende nicht bestätigen. Allerdings sind auch deutlich weniger Badegäste am See.

Abstands- und Einbahnstraßenregelung gelten auch an der Wakeboardanlage. Quelle: Jutta Grätz

„Sonne, Strand und See – das hier fühlt sich richtig gut an“, sagt Marc-Fabian. Der Spieler der zweiten Herren-Handballmannschaft des TUS Vinnhorst und seine Teamkollegen sitzen in der Azurro-Beach-Bar und feiern – mit Abstand – den Abschluss einer besonderen Saison. „Wir sind froh, dass wir uns nach den strengen Beschränkungen der vergangenen Monaten überhaupt hier treffen können“, sagt er. „Der Blaue See gibt uns gerade viel Freiheit.“

"Unsere Gäste haben sich an die Corona-Regeln gewöhnt", sagen Tamara Schmidt und Valentin Zurr von Azurro Beach am Blauen See in Garbsen. Quelle: Jutta Grätz

Lesen Sie auch: Blauer See Garbsen: Polizei sperrt Zufahrt von der Burgstraße

Und auch die Wakeboarder an der benachbarten Anlage warten geduldig: Die Boards dienen als Abstandshalter, eine Einbahnstraßenregelung ist vorbereitet. „Einkaufen zu gehen, ist derzeit anstrengender“, sagt Alex, der gerade aus dem Wasser steigt.

Von Jutta Grätz