Auf der Horst

Der erste Flohmarkt unter freiem Himmel in diesem Jahr am Planetencenter in Garbsen ist vorgesehen für Sonntag, 28. April. Die Platzvergabe auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum am Planetenring beginnt bereits um 6 Uhr. Veranstalter ist das Unternehmen Pöschel-Märkte. Ab 8 Uhr dürfen die Händler ihre Stände aufbauen. Und von 11 bis 17 Uhr können Kunden dann nach Schnäppchen stöbern. Die Standmiete kostet für Trödel-Händler 10 Euro für den ersten Meter und 7 Euro für jeden weiteren Meter. Händler von Neuware bezahlen 15 Euro pro laufendem Meter.

Von Gerko Naumann