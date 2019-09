Schloß Ricklingen

Das Sortierzentrum von Amazon in Garbsen hat an der weltweiten Aktion „ Amazon goes Gold“ teilgenommen. Dabei handelt es sich um eine Spendenaktion zur Unterstützung von Forschung und Behandlung von Kindern mit Krebserkrankungen.

Dabei kamen 3100 Euro zusammen, die am Mittwoch, 25. September, an die Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt übergeben wurden. Für jeden Mitarbeiter, der im Schlafanzug zur Arbeit kam, hatte der Standort Geld gespendet.

Das Sortierzentrum hat vor einem Jahr seinen Betrieb an der Burgstraße aufgenommen und feiert dieser Tage seinen ersten Geburtstag. Es hat seit dem Start rund 20 Millionen Pakete umgeschlagen. Die meisten Pakete kamen nach Angaben des Unternehmens aus Hamburg und Posen. Sie gingen nach Rochester, Mailand und Dortmund.

