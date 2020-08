Auf der Horst

Mehr Flexibilität für Kunden und eine Konkurrenz zur Packstation der Deutschen Post: Das soll künftig eine Abholstation des Onlinehändlers Amazon am Garbsener Planetencenter bieten. „Seit Kurzem steht der sogenannte Amazon-Locker zwischen dem Discounter Aldi und dem Laden von Freßnapf im Nordteil des Einkaufszentrums“, bestätigte Doreen Meyer vom Centermanagement. Damit ist Garbsen nicht nur Standort für ein Sortierzentrum für Zehntausende von Paketen, sondern auch für eine Amazon-Abholstation mit flexiblen Öffnungszeiten.

Lesen Sie auch: Wie die Corona-Krise die Arbeit bei Amazon verändert

Anzeige

„Bei Amazon bestellen, hier abholen“ steht auf den grauen Fächern des Lockers. Amazon will seinen Kunden damit die Möglichkeit geben, Pakete direkt und kostenlos an diese Station liefern zu lassen. Sind sie eingetroffen, haben die Kunden drei Tage Zeit, diese abzuholen – wann immer es ihnen zeitlich passt. Das Gerät in Garbsen trägt übrigens den Namen Nadine und hat auch einen Sprachmodus.

Weitere HAZ+ Artikel

Jeder Kunde erhält einen sechsstelligen Abholcode, mit dem sich das jeweilige Fach öffnet. Quelle: Jutta Grätz

Kunde erhält sechsstelligen Abholcode

Und so funktioniert der Locker: Die Kunden kaufen wie gewohnt online ein und fügen ihre Waren ihrem digitalen Einkaufskorb zu. Danach muss eine neue Abholstation, also der Locker, als Versandadresse ausgewählt werden. Im dritten Schritt erhalten die Kunden per E-Mail einen sechsstelligen Zahlencode, mit dem sie ihr Paket bei dem ausgewählten Locker abholen können.

Wenn der Kunde die Sendung nicht innerhalb von drei Tagen abholt, wird sie an Amazon zurückgeschickt. Kosten werden durch die Amazon-Retourenabteilung erstattet. An Locker-Stationen versandt werden können Pakete mit Maßen unter 42 mal 35 mal 32 Zentimetern und mit einem Gewicht von weniger als 4,5 Kilogramm, heißt es bei Amazon.

Eine Abholstation namens Nadine: Am Planetencenter in Garbsen steht seit Kurzem ein sogenannter Amazon-Locker. Quelle: Jutta Grätz

Von Jutta Grätz