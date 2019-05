Garbsen

An Himmelfahrt verschiebt sich die Abfuhr von Restmüll, Wertstoffen, Altpapier und Gartenabfällen in Garbsen um einen Tag. Darauf haben die Entsorger Aha und Remondis hingewiesen. An dem Feiertag am Donnerstag, 30. Mai, wird kein Müll abgeholt. Alle Abfuhrtermine der Woche verschieben sich um einen Tag. Die Donnerstagstour wird am Freitag, 31. Mai, abgeholt, die Freitagstour am Sonnabend, 1. Juni. Remondis weist darauf hin, dass gelbe Säcke bis um 7 Uhr am Straßenrand liegen müssen. Auch der Wertstoffhof von Aha am Heinrich-Nordhoff-Ring bleibt Himmelfahrt geschlossen.

Von Jutta Grätz