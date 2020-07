Berenbostel

Udo Rast will etwas klarstellen. Der Vorsitzende des Anglerclubs Berenbostel fühlt sich und seine Mitglieder vom Naturschutzbund ( Nabu) in Garbsen zu Unrecht kritisiert. Dessen Vorsitzender Waldemar Wachtel hatte kürzlich an die Angler appelliert, genauer an ihren gepachteten Gewässern zu kontrollieren. Hintergrund dieser Aufforderung war die Tatsache, dass sich zuletzt mehrfach wilde Tiere in liegen gelassenen Angelschnüren und in Müll verheddert hatten.

„Herr Wachtel hat ja nicht Unrecht“, sagt Rast. Aber: „Das Problem sind nicht wir. Das Problem sind die illegalen Schwarzangler. Das sind Wilderer, denen es nur darum geht, möglichst viele Fische zu fangen, egal wie.“ Die in den Vereinen organisierten Angler seien hingegen selbst überzeugte Naturschützer – was sich schon daran zeige, dass der Anglerclub Berenbostel als Institution Mitglied im Nabu ist.

Angler finden primitive Fischfalle

Die wilden Angler kümmerten sich dagegen kein bisschen um den Umweltschutz und schädigten damit den Ruf der ausgebildeten. Erst kürzlich hat Gewässerwart Manfred van Malder an einem Becken eine Art primitiver Fischfalle gefunden und fotografiert. Es handelt sich um eine Schraubenmutter aus Metall zum Beschweren, an der eine Angelschnur samt mehrerer Haken befestigt sind – und dazu ein paar Maiskörner als Köder. „Das werfen die Schwarzangler einfach ins Wasser. Einen Tag später kommen sie wieder und sehen nach, ob etwas angebissen hat.“ Ob sich andere Tiere in den Schnüren verheddern oder sogar die Haken verschlucken und daran elendig sterben, interessiere die Wilderer nicht.

Diese primitive Fischfalle haben die Angler aus Berenbostel an einem ihrer Becken gefunden. Quelle: privat

Bei den organisierten Anglern in Garbsen gelten hingegen strenge Regeln. Sie würden ihre Ruten niemals allein im Wasser lassen, betont van Malder. „Wenn ich einen erwische, der das macht, kriegt er ordentlich was auf den Deckel.“ Und wer eine solche Falle wie die beschriebene nutzen würde, könnte sich gleich einen neuen Verein suchen, ergänzt der Vorsitzende Rast.

Corona-Krise verhindert das Aufräumen

Der räumt ein, dass die sogenannten Arbeitseinsätze zuletzt wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen zwangsläufig ausgefallen seien. Das habe dazu geführt, dass einige Bereiche an den Gewässern zugewuchert seien und auch mehr Müll in der Natur herumliegt. Mittlerweile seien die Mitglieder aber wieder jedes Wochenende an ihren gepachteten Gewässern zum Aufräumen unterwegs – dazu gehören unter anderem der Schwarze See im Stadtpark in Garbsen-Mitte und der Berenbosteler See.

Was die Angler bei ihren Touren finden, ist durchaus spektakulär: Erst vor wenigen Tagen zogen sie einen beschädigten Elektroroller aus dem Wasser im Schwarzen See. Das sei selbst für die erfahrenen Helfer ein außergewöhnliches Erlebnis gewesen, sagt Rast. Fast schon zum Alltag gehören dagegen Reste von Partys, die sie nach den Wochenenden beseitigen. „Leere Flaschen, Zigarettenkippen und Plastikmüll sind vor allem im Sommer ein großes Problem an den Gewässern“, sagt Rast. Für dieses Jahr befürchtet er noch mehr Abfall als sonst, weil viele ihren Urlaub wegen der Corona-Pandemie zu Hause verbringen.

Gewässerwart Manfred van Malder zeigt einen Elektroroller, den die Angler im Schwarzen See gefunden haben. Quelle: Gerko Naumann

Auch der Artenschutz spielt bei den ausgebildeten Anglern eine große Rolle, betont Rast. Es könne nicht einfach jeder so viele Fische fangen, wie er will. Die Mitglieder müssen auf einer sogenannten Fangkarte eintragen, was sie aus dem Wasser gezogen haben. Es sind etwa jeweils nur zwei Forellen, Hechte, Zander und Karpfen pro Tag erlaubt. „Wer sich nicht daran hält, muss seinen Ausweis abgeben und darf den anderen ein Jahr lang beim Angeln zusehen“, sagt Rast.

Insgesamt sei die Kritik des Nabu bei den Vereinen an der falschen Adresse, fasst der erfahrene Gewässerwart van Malder zusammen: „Wenn wir Angler nicht wären, wären manche Seen in Garbsen schon eine Kloake.“

Von Gerko Naumann