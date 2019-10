Berenbostel

Ehrenamtliche des Anglerclubs Berenbostel haben am Berenbosteler See aufgeräumt. Sie nutzten den aktuell niedrigen Wasserstand, um Müll aus dem See zu holen, berichtet Schriftführer Christof Wenzel. Vor allem die Zahl der im Wasser gefundenen Flaschen sei „erschreckend und besorgniserregend“. Außerdem fischten die Freiwilligen auch Schrott und Haushaltsmüll aus dem See, den Besucher dort offenbar achtlos hineingeworfen hatten.

Belastung für das Ökosystem

Deshalb appellieren die Angler an Spaziergänger: „Jeder Gegenstand, der nicht in die Seen gehört und dennoch in einem solchen entsorgt wird, bedeutet eine weitere Belastung des dortigen Ökosystems“, sagt Wenzel. Dafür sei die Müllabfuhr zuständig – und der Wertstoffhof in Berenbostel geöffnet.

Die Naturfreunde befürchten, dass es das Müllproblem auch in den anderen Seen in Garbsen gibt. Deshalb planen sie weitere Aufräumaktionen, an denen sich auch Helfer des Tauchclubs Hannover beteiligen wollen.

Lesen Sie weiter:

Taucher und Angler befreien Schwarzen See von Müll

Von Gerko Naumann