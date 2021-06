Garbsen/Seelze

Der Angelverein Garbsen engagiert sich mit einem weiteren Naturschutzprojekt für eine gefährdete Tierart. Mitglieder um den Vorsitzenden Simon Beer haben am Montag an zwei vom Verein gepachteten Stellen in der Leine zwischen Garbsen und Seelze 400 junge Quappen ausgesetzt. Sie sollen sich dort vermehren und so zum Erhalt der bedrohten Spezies beitragen.

Mitgebracht hat die Fische Helmut Speckmann vom Anglerverband Niedersachsen, der beim Artenschutz regelmäßig mit den Vereinen vor Ort zusammenarbeitet. Verpackt waren Sie in einer durchsichtigen und mit Wasser gefüllten Plastiktüte. „Die Quappe steht auf der Roten Liste gefährdeter Arten und ist gerade bei uns hier im Norden sehr selten geworden“, sagte Speckmann.

Lebensraum für die Quappe wird knapp

Der Fisch mit dem schönen lateinischen Namen Lota lota war früher weit verbreitet und braucht für die Aufzucht seines Nachwuchses ruhige Nebengewässer. Und die werden eben immer seltener – woran der Mensch einen großen Anteil hat. Unter anderem der Ausbau für die Schifffahrt und der Bau von Wasserkraftwerken haben zu dazu geführt, dass die Quappe kaum noch geeigneten Lebensraum vorfindet.

Simon Beer (von links), Mirko Batmer und Helmut Speckmann setzten die jungen Quappen in der Leine aus. Quelle: Gerko Naumann

Wie selten der Fisch tatsächlich geworden ist, hat der Anglerverband zu Beginn des Projektes gespürt. Die Verantwortlichen legten in Nebengewässern der Leine Reusen aus, um erwachsene Fische zu fangen. „In drei Monaten und mit vier Reusen haben wir auf diese Weise gerade mal 28 Elterntiere gefangen“, sagte Speckmann. Die wiederum haben in kurzer Zeit ganze Arbeit geleistet und rund 1,3 Millionen Eier produziert, aus denen immerhin 400.000 Jungtiere schlüpften.

Die sind nun ein paar Wochen im Becken aufgezogen worden, damit sie vor dem Auswildern groß und beweglich genug sind. Speckmanns Prognose ist deshalb auch zuversichtlich: „Die Quappen haben hier sehr gute Überlebenschancen.“ Die Tiere können bis zu zwölf Jahre alt und bis zu 90 Zentimeter lang werden, wenn alles nach Plan läuft.

Ein „idealer Speisefisch“

Für das Naturschutzprojekt hat der Angelverein Garbsen 3000 Euro von der Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung bekommen, berichtete der Vorsitzende Beer. In ein paar Jahren können die Mitglieder in ihrem Gewässer den Fisch dann hoffentlich sogar angeln – „natürlich mit Augenmaß“, wie Beer hinzufügte.

Denn die Quappe ist – was selbst viele Angler laut Beer nicht wissen – ein „idealer Speisefisch“. Dass er kaum auf der Speisekarte steht, liege ganz einfach daran, dass die Art eben so selten geworden ist. In Garbsen dürfte demnächst auch mal die eine oder andere Quappe auf dem Teller landen. „Der Fisch wird nur gebraten, nicht geräuchert, weil er absolut fettfrei ist“, sagte Beer.

In diesem Bereich an der Leine sollen sich die Quappen vermehren. Quelle: Gerko Naumann

Mit dem regelmäßigen Einsatz für den Artenschutz wollen die Angler ihr in der Öffentlichkeit manchmal zu Unrecht falsches Image aufbessern, sagt der Garbsener Vorsitzende. „Wir sitzen nicht nur mit einem Bier am Ufer und angeln. Uns interessiert auch das, was über der Wasseroberfläche und um die Gewässer herum passiert“, so Beer.

Auf ihrem eigenen Gelände in Garbsen-Mitte haben die Naturfreunde im Vorjahr bereits 30 Edelkrebse in die Freiheit entlassen. Auch diese Art ist vom Aussterben bedroht.

Von Gerko Naumann