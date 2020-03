Garbsen-Mitte

Schmuck, Münzen, Gemälde, Möbel und vieles mehre erwarten die Besucher des Antikmarktes am Sonntag, 15. März, im Shopping Plaza. Geöffnet ist ab 11 Uhr an der Havelser Straße 1. Als besonderen Service können die Besucher Wertgegenstände kostenlos begutachten und schätzen lassen, insbesondere Gold- und Silberwaren sowie Bernstein, Münzen und andere Raritäten. Interessierte melden sich an der Kasse. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Von Jutta Grätz