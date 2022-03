Schloß Ricklingen

Sie haben es geschafft: Anton (12) und Fabian (13) aus Garbsen sind in das Finale des TV-Castingformats „Dein Song“ eingezogen. Am kommenden Freitag, 11. März, sind die beiden Schloß Ricklinger live im Fernsehen zu sehen.

Die Spannung steigt bei den beiden Schülern des Johannes-Kepler-Gymnasiums minütlich an: „Die Aufregung ist noch einmal deutlich größer als in den letzten Runden des Formats. Diesmal kann nichts herausgeschnitten werden“, erklärt Fabian. „Jetzt muss wirklich alles sitzen“, fügt Anton hinzu.

Schloß Ricklinger setzen sich durch

Schon seit über zwei Wochen halten die beiden Nachwuchsmusiker die Garbsener in Atem: Bereits in den ersten Folgen der Sendung setzten sie sich gegen etliche andere Kandidaten durch. Im Songwriting-Camp konnten Anton und Fabian dann mithilfe professioneller Unterstützung kräftig an ihrem Song „Bringt doch nichts“ weiterarbeiten.

Das siebentägige Camp fand im österreichischen Ellmau statt. Ein Abenteuer, dass die Schloß Ricklinger so schnell nicht vergessen werden: „Das war wirklich extrem cool. Wir haben sehr viel erlebt und konnten auch die anderen Kandidaten besser kennenlernen“, erzählt Anton. Schließlich kamen die beiden Talente auch dort weiter – und stehen nun im Show-Finale.

Plötzlich mit den Idolen im Tonstudio

Für den großen Auftritt haben die Finalteilnehmer prominente Musikpaten an die Seite gestellt bekommen. Bei Anton und Fabian sind es die Kinderlied-Experten von „Deine Freunde“. Mit der Band ging es zuletzt ins professionelle Tonstudio. Für die Schüler ging damit ein Traum in Erfüllung: „Das war wirklich extrem cool, weil wir auch schon auf Konzerten von denen waren“, erzählt Fabian. „Wir haben vom ersten Moment an gemerkt, wie locker die sind und, dass sie richtig Spaß daran hatten, uns zu helfen.“

Im Tonstudio hat sich laut Fabian einiges am Song für den Klimaschutz getan: „Die Geschwindigkeit ist jetzt deutlich schneller geworden. Wir haben im Refrain auch noch eine neue Text-Wiederholung integriert. Das soll den Inhalt besser untermauern.“

Anton und Fabian mit der Band "Deine Freunde". Quelle: André Conrad

„Haben eigentlich eh schon gewonnen“

Der Song wurde daraufhin sogar professionell abgemischt und erscheint am Finaltag auf CD und Musik-Streamingdiensten. Allein das sorgt bei den beiden Garbsenern für ein breites Grinsen: „Wir haben eigentlich eh schon gewonnen, weil wir unseren Song professionell produzieren durften und so viel gelernt haben“, erklärt Anton. „Aber Gewinnen wäre natürlich trotzdem cool“, fügt Fabian lässig hinzu.

Stolz ist auch Fabians Vater Nils Mahn: „Die Beiden haben trotz ihres Alters wirklich professionell gearbeitet und das Ganze mit viel Spaß gemeistert. Das waren ja ganz andere Aufgaben, als einfach nur Musik zu machen.“

Vater Nils Mahn gemeinsam mit Fabian, Mutter Nicole Mahn und Bruder Pascal Mahn (von l.). Quelle: Curdt Blumenthal

Live-Show am Freitagabend

Bereits seit Montag sind Fabian und Anton in der Final-Stadt Leipzig. Vor der großen Live-Show wartet dort noch ein prall gefülltes Programm mit einigen Proben und Soundchecks. „Ich glaube, es wird uns schon sehr helfen, dass wir dann schon die Bühne kennen“, meint Anton.

Ob sie den Dein Song-Titel nach Schloß Ricklingen holen, klärt sich am Freitagabend, 11. März. Ab 19.05 Uhr läuft das Finale live im Kika. Die Entscheidung fällt dabei durch ein Telefon- und Online-Zuschauervoting.

Von Curdt Blumenthal