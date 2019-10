Garbsen-Mitte/Havelse

Das Rathaus in Garbsen ist vor 21 Jahren gebaut worden – und offenbar jetzt schon deutlich zu eng für die Mitarbeiter. In einer Vorlage der Verwaltung klingt das dann so: „Der Bedarf an Büroräumen für die Verwaltung ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Die letzten Reserven im Rathaus sind erschöpft.“ Eine weitere Verdichtung, so die Verantwortlichen, würde sogar gegen geltende Arbeitsschutzbestimmungen verstoßen.

Zehn Mitarbeiter sollen nach Havelse umziehen

Deshalb hat die Verwaltung den Politikern des Rates der Stadt Garbsen eine vermeintliche Lösung des Problems präsentiert: Zehn Mitarbeiter der Stadt sollen umziehen in eine leer stehende Wohnung an der Straße Am Hasenberge in Havelse. Die Wohnung gehört der Stadt und wird für rund 95.000 Euro für deren Zwecke umgerüstet. Es wird eine zusätzliche Toilette eingebaut, es werden Möbel gekauft und die notwendige Netzwerktechnik wird aufgerüstet.

In diesem Gebäude in Havelse will die Verwaltung Mitarbeiter der Stadt in einer Wohnung unterbringen. Quelle: Gerko Naumann

In den zuständigen Ausschüssen wurde dieser Vorschlag ohne Murren von den Politikern durchgewunken. So sollte es auch im Rat laufen, der bei solchen Entscheidungen das letzte Wort hat. Doch es kam anders. Und das ist Claudia Kreinacker zu verdanken.

Sie ist Mutter und leitet eine Spielkreis-Gruppe im Familienzentrum St. Anna, das im Nachbarhaus der vorgesehenen Wohnung liegt. Kreinacker meldete sich bei der Einwohnerfragestunde zu Wort. Denn aus ihrer Sicht haben die Verantwortlichen im Rathaus ein ganz entscheidendes Problem übersehen: „Die Parkplatzsituation rund um das Familienzentrum und die Grundschule in Havelse ist jetzt schon unzumutbar“, sagte Kreinacker.

Morgens sei die Situation extrem unübersichtlich und gefährlich, wenn Eltern ihre Kinder zur Grundschule oder in der Kindergarten bringen. Aber auch später am Tag seien alle Haupt- und Seitenstraßen rund um die Schulstraße permanent zugeparkt.

Rat überdenkt seine Entscheidung

Die Mutter befürchtet, dass sich die Situation noch weiter verschärft, wenn zehn zusätzliche Rathausmitarbeiter dort ihre Autos abstellen wollen: „Dann droht hier der Kollaps“, warnte sie. Deshalb bat sie den Rat, seine Entscheidung zu überdenken. Und genau das taten die Politiker. „Wir sollten die Vorlage schieben, weil es noch Fragen zu geben scheint“, sagte Darius Pilarski, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Deshalb solle die Verwaltung nach einer Lösung suchen, die sowohl ihren Mitarbeitern als auch den Anwohnern in Havelse gerecht werde.

Die Parkplätze der Gebäudereinigung Obermüller an der Schulstraße sind schon mit Pollern gesichert. Quelle: Gerko Naumann

Unterstützung bekommt Claudia Kreinacker inzwischen von den Mitarbeitern des Unternehmens Obermüller Gebäudereinigung, das seine Geschäftsräume an der Schulstraße hat. Mitarbeiterin Jessica Hille schilderte, wie Kunden und Mitarbeiter für den Lieferverkehr fast täglich damit zu kämpfen haben, dass es an der Straße kaum Parkplätze gibt. Ihr Unternehmen habe die firmeneigenen Parkplätze schon mit Pollern gesichert, doch selbst die seien schon mehrfach umgefahren worden.

„Die Zeit drängt“

Diese Situation wollen sich die zuständigen Politiker in Garbsen nun noch einmal genau ansehen, bevor sie eine Entscheidung über den Umzug der Verwaltung fällen. Sowohl der Ortsrat Garbsen als auch der Sozialausschuss sprechen in ihren nächsten Sitzungen über die Parksituation rund um die Schulstraße. Das ist der Verwaltungsspitze eigentlich gar nicht recht, machte der Erste Stadtrat Walter Häfele deutlich: „Die Zeit drängt. Wir brauchen eine Entscheidung, um weiter vernünftig arbeiten zu können.“

