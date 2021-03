Berenbostel

Seit dieser Woche steht auf dem Parkplatz hinter der Apotheke Dr. Buttle an der Roten Reihe 18 in Berenbostel eine kleine Teststation. Neben den vier großen Testzentren in Garbsen nimmt das medizinisch geschulte Personal auch hier Schnelltests auf das Coronavirus vor – mit und ohne Anmeldung. Die Apotheke hat die Station auf eigene Initiative eingerichtet.

Aktuell sind Tests von 7.30 bis 11.30 Uhr und von 15 bis 19 Uhr möglich, diesen Sonnabend, 3. April, von 9 bis 15 Uhr. Nach Ostern gelten sonnabends die Öffnungszeiten 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr. „Aber auch da schauen wir, wie die Nachfrage ist“, sagt Apothekerin Ilona Buttle. Der Ostersonnabend sei etwa schnell ausgebucht gewesen. „Da haben wir noch um Termine erweitert“, so Buttle. Bis 15 Uhr kann man sich an diesem Tag testen lassen, bei Bedarf würde der Zeitraum auf 16 Uhr erweitert.

Apothekenteam hilft beider Terminvergabe

Eine Anmeldung für einen Test ist online unter www.apotheke-dr-buttle.de möglich. „Natürlich können wir gerne Termine vor Ort bei Kapazität sofort durchführen, und wir helfen auch bei der Terminvergabe“, sagt Buttle. Das Team sei flexibel und habe vor allem auch die älteren Kundinnen und Kunden im Blick.

Das sind die weiteren Testzentren in Garbsen

, geöffnet montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, Termine können online auf www.coviste.de gebucht werden. Drive-Through bei Möbel Hesse, Robert-Hesse-Straße 3 auf dem Gelände der Ziegeleischeune, geöffnet montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, Termine können online auf www.coviste.de gebucht werden.

Von Linda Tonn