Es ist mit rund 20.000 Quadratmetern derzeit die größte Baustelle in Garbsen: der Bau des Familien- und Freizeitbades in Berenbostel. Nun ist ein weiterer Schritt bis zur Eröffnung im nächsten Sommer gemacht. Die Arbeiten am Außengelände des Badeparks haben begonnen. Die Stadt Garbsen investiert für die Neugestaltung rund 1,3 Millionen Euro.

Ausführende Firma ist das Garbsener Unternehmen für Garten- und Landschaftsbau Rebohl mit Sitz in Horst. Voraussichtlich Ende April/Anfang Mai 2021 soll der Umbau abgeschlossen sein – denn am 21. Juli 2021 soll das Bad eröffnet werden.

„Hier werden einmal 302 Fahrräder Platz finden“, berichtet Jost Sommerlath, Baustellenleiter der Firma Rebohl und zeigt auf eine Fläche direkt gegenüber von der kleinen Sporthalle des Schulzentrums an der Ludwigstraße. Dort, wo aktuell noch zahlreiche Baustellencontainer stehen, wird in ein paar Monaten der Eingangsbereich des Freibades liegen. „Flankiert werden die Fahrradbügel von Blühwiesen, Sträuchern und Bäumen, vorwiegend Zierkischen“, so der Gartenbautechniker.

Wasserfontänenfeld zum Spritzen und Daybeds zur Entspannung

„Zuerst gestalten wir den Spielbereich“, sagt Sommerlath und zeigt auf die Reste des alten Planschbeckens, das erhalten bleibt, aber eine neue Einfassung erhält. Ein Kettenbagger koffert unterdessen das Mutterboden-Sand-Gemisch aus. „Ein paar Meter weiter werden hier Wasserfontänen sprudeln und spritzen“, sagt Joachim Berle, der Projektleiter der Stadt Garbsen. In einem etwas ruhigeren Bereich finden kleinere Kinder einen großen Sandkasten mit einem Spielhäuschen, ein paar Wipptieren und einer Nestschaukel, die noch aus dem altem Badepark stammt.

Die Arbeiten zwischen Freibad und Hallenbad haben begonnen. Quelle: Jutta Grätz

Ganz in der Nähe haben die Landschaftsarchitekten des Büros Lohaus, Carl und Partner vier sogenannte Daybeds mit Sonnensegeln zum Entspannen geplant. Und weitere Liege- und Sitzmöglichkeiten gibt es künftig auf einem erhöhten Holzdeck direkt am Freibad. Ellipsenförmige Gräserinseln sollen den großen gepflasterten Aufenthaltsbereich neben den Becken auflockern. Ein spezieller Pflanzplaner hat die zukünftigen Staudenbeete auf dem Gelände entworfen. „Hier werden wir mitteleuropäische und mediterrane Stauden pflanzen“, so Sommerlath.

Arbeiten liegen im Zeit- und Kostenplan

„Auf dem großzügigen Gelände haben wir viele der alten Bäume erhalten können“, betont Berle. „Darunter zahlreiche Buchen, Ahorne, Eichen und auch eine alte Ulme.“ Und zu den drei alten Platanen, die schon jetzt direkt am Haupteingang des Familienbades stehen, kämen noch weitere sieben hinzu. Dort werden zudem 36 Fahrradbügel aufgestellt. „Künftig können am Badepark bis zu 400 Räder parken“, so der Projektleiter.

Aktuell verlegen die Arbeiter der Firma Rebohl am Rand des 50-Meter-Beckens eine Schutzschicht gegen Feuchtigkeit und gegen andere Schäden, bevor dort die Erdarbeiten weitergehen. Auch die weitere Gestaltung des neuen Badeparks ist bereits erkennbar: Auf der Längsseite des Schwimmbeckens steht schon der Turm, in dem die Schwimmmeister bei der Badeaufsicht in Zukunft den Überblick über das weitläufige Gelände haben werden. Im Erdgeschoss ist ein Raum für Erste Hilfe vorgesehen.

25,7 Millionen Euro hat die Stadt Garbsen für den Neubau des Familien- und Freizeitbads eingeplant. „Wir sind im Kosten- und im Zeitplan“, betont Projektleiter Berle. „Das Projekt läuft richtig gut.“

Zur Galerie Der Turm für die Badeaufsicht steht schon, der Spielbereich entsteht als erstes: Die Arbeiten am Außengelände des Badeparks haben begonnen. Die Garbsener Firma Rebohl koordiniert die Neugestaltung.

Von Jutta Grätz