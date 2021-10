Berenbostel

Er verbindet das Quartier Berenbostel-Kronsberg mit dem westlichen Berenbostel und ist die wichtigste Achse durch das Sanierungsgebiet: der Franziskusweg. Die rund 620 Meter lange Verbindung soll grundlegend umgebaut werden – inklusive Spielplatz und Franziskusplatz, an dem auch das Krippenhaus liegt. Über den Plan haben wir mit dem Quartiersmanager Marc Müller-de Buhr gesprochen.

Baubeginn soll im Frühjahr 2022 sein, die Gesamtkosten betragen rund 1,08 Millionen Euro. Stadt Garbsen, das Land und der Bund teilen sich die Investition zu je einem Drittel. Das Geld kommt zu höchsten Teil aus dem Sanierungsprogramm Soziale Stadt.

Anwohner planen Umgestaltung mit

Der Entwurf stammt vom Büro für Freiraumplanung Christiane Früh aus Hannover. Anwohner haben bei mehreren Treffen mitgeplant. „Auf dem Wunschzettel der Erwachsenen standen etwa eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität, kleine Spielpunkte und die Vermeidung von sogenannten Angsträumen“, sagt Müller-de Buhr. Kinder und Jugendliche hätten sich Bänke entlang des Grünzuges gewünscht, außerdem dass der Zaun am Spielplatz entfernt und der Zustand des Weges verbessert wird. „Der Franziskusweg und seine Umgebung haben das Potenzial für eine großzügige Naherholungszone“, sagt Müller-de Buhr. Der Planungsprozess ist ähnlich wie beim Grünzug am Neuen Landweg.

Verkehrsachse durch das Quartier Berenbostel-Kronsberg: der Franziskusweg. Quelle: Jutta Grätz

Dafür soll der heutige Betonplattenweg im westlichen Teil mit einem sogenannten Dreiecksplatz erweitert werden, erläutert Planerin Früh – mit einer Spielfläche in der Mitte und Bänken zum Verweilen. Der Franziskusplatz selbst soll mit Sitzmöbeln aufgewertet werden und weiterhin Platz für Veranstaltungen bieten. Kinder hätten sich zudem ein Trampolin gewünscht.

Spielplatz ohne Zäune

Für den Spielplatz am Franziskusweg schlägt Planerin Früh Geräte für die Aktivitäten Klettern, Turnen und Schaukeln vor, sowie einen Sand- und Wiesenspielbereich. Die Spielplatzfläche soll mit einer niedrigen Mauer eingefasst, die Zäune entfernt werden. Gegenüber könne auf privaten Flächen eine weitere halbkreisförmige Fläche mit Sitzgelegenheiten entstehen, so Müller-de Buhr. Dazu sei die Stadt in Gesprächen mit der Wohnungsbaugesellschaft Vonovia.

Auch der Spielplatz am Franziskusweg soll ab Frühjahr 2022 umgestaltet werden – für Aktivitäten wie Turnen, Klettern und Schaukeln. Quelle: Jutta Grätz

Der Rat hat das Projekt am Montagabend einstimmig verabschiedet – und hat der Verwaltung auch grünes Licht gegeben, 1000 Quadratmeter von der Wohnungsgesellschaft Vonovia zu kaufen. Damit stünden der Stadt 10.700 Quadratmeter zur Verfügung, um den Grünzug wieder zeitgemäß zu gestalten.

Von Jutta Grätz