Garbsen-Mitte

Seit der vergangenen Woche ist der Kreisel an der Walter-Koch-Straße eröffnet, der Verkehr rollt nun wieder an der freien Fläche westlich des Campus Maschinenbau entlang. Bislang wuchert dort nur das Grün – es gibt aber konkrete Pläne, was dort in Zukunft passieren soll. Denn die Stadt Garbsen hat sich gemeinsam mit der Region Hannover die mehr als 42.000 Quadratmeter große Fläche gesichert, um dort den Technologiestandort Garbsen weiterzuentwickeln.

Mittelfristig soll dort ein sogenanntes regionales Technologiertransferzentrum entstehen. Das heißt, dass in Ergänzung zu der Forschung am 2019 eröffneten Campus Maschinenbau der Leibniz Universität Hannover technologieorientierte Unternehmen, Start-ups und hochschulnahe Einrichtungen dort ihren Platz finden sollen.

Ein „zusammenhängendes Areal“

Wie das Ganze optisch aussehen könnte, haben Ferdinand Heide und Sandrina Schliemann vom Frankfurter Architekturbüro Ferdinand Heide Architekten im Ausschuss für Stadtplanung präsentiert. Der städtebauliche Entwurf sieht vor, dass die Struktur und Gliederung des Campus Maschinenbau aufgegriffen wird. Die gerade Sichtachse – auch „Magistrale“ genannt – vom Campuseingang an der Straße An der Universität im Osten über das Hörsaalgebäude, den begrünten Campus-Platz, entlang des studentischen IK-Haus soll bis zur Walter-Koch-Straße weitergeführt werden.

Darum gruppieren sich insgesamt fünf Gebäudekomplexe. Sie sollen den im Herbst 2019 fertiggestellten Gebäuden ähneln, damit ein „zusammenhängendes Areal“ geschaffen werden kann, so Architekt Heide.

Mit 25 Metern ist das IK-Haus das höchste Gebäude am Campus Maschinenbau. Einen ähnlichen Orientierungspunkt soll es auch auf der Fläche an der Walter-Koch-Straße geben. Die Sichtachse soll beibehalten werden. Quelle: Torben Ritzinger (Archiv)

Die Fläche soll ähnlich wie der Campus begrünt sein, auch die Kita und das Studentenwohnheim sollen über begrünte Wege zu Fuß erreichbar sein. Heides Entwurf schlägt auch ein zusätzliches Gebäude für studentisches Wohnen vor, das in unmittelbarer Nähe zu dem Wohnheim von Markus Grimm stehen könnte. Geparkt werden könnte in einer Art Parkhaus, das genug Stellplätze vorhalten soll.

Hohes Gebäude an der Walter-Koch-Straße

„Unser Entwurf beinhaltet Gebäude für klassische Büros, aber auch Laborflächen und größere Hallen“, so Heide. Das höchste Gebäude soll mit fünf bis sieben Etagen an der Walter-Koch-Straße stehen und den Eingang zum neuen Technologiepark markieren. Architekt Heide nennt es selbst einen „städtebaulichen Akzent“ und versuchte mit dieser Argumentation auch den Zweiflern in den Reihen des Ausschusses zu begegnen, die Probleme sehen, ein so hohes Gebäude in unmittelbarer Nähe zu den Wohnhäusern zu platzieren. Es sei ein Abwägungsprozess gewesen, so Heide. „Wir haben uns entschieden, nur ein hohes Gebäude quasi als einen hohen Bezugspunkt einzuplanen.“

Auch der neue Campus Maschinenbau hat mit dem 25 Meter hohen und sechsgeschossigen IK-Haus – benannt nach der Maschinenbau-Ingenieurin Ilse Knott-ter Meer – einen Turm, der alles überragt. Man werde zudem den Abstand zur Wohnbebauung halten, so der Architekt. In dem Entwurf enthalten ist auch schon der Radschnellweg entlang der Heinz-Haferkamp-Straße. Auch die Querachse über das Gelände könne mit dem Fahrrad befahren werden, sagt Heide. Es seien eine hohe Anzahl von Fahrradstellplätzen eingeplant. Der Entwurf sieht auch Stationen für E-Busse und autonomes Fahren vor.

Bis die ersten Ideen allerdings in die Tat umgesetzt werden, wird es noch eine Weile dauern. „Der nächste Schritt ist es jetzt erst einmal Mieter für die Gebäude zu finden“, sagt Hilmar Engel von der Region Hannover.

Von Linda Tonn